Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/11/2025

25-11-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/11/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

HTG - Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ : Ngày 19/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 19/01/2026.

BHA - Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà : Ngày 3/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 12/12/2025.

PRE - Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội : Ngày 3/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.250 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BWS - CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu: Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đã bán toàn bộ 296.800 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu nào sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra từ 14/11/2025 đến 17/11/2025.

DDB - CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương : Bà Vũ Hồng Ngọc đã bán 200.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 12.933 CP (tỷ lệ 0,11%). Giao dịch diễn ra từ 01/10/2025 đến 02/10/2025. Bà Ngọc là con Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Vũ Hoàng.

TNV - CTCP Thống nhất Hà Nội : Cổ đông lớn Trịnh Nguyên Khánh đã bán toàn bộ 2.722.471 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu nào sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 19/11/2025.

HAF - CTCP Thực phẩm Hà Nội : Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Quốc tế Tầm nhìn mới đã mua 2.686.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3.386.700 CP (tỷ lệ 23,36%). Giao dịch diễn ra trong phiên 18/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VSE - CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam : Phó Chủ tịch HĐQT Trần Văn Thế đăng ký bán 979.200 CP Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/11/2025 đến hết ngày 26/12/2025.

NDP - CTCP Dược phẩm 2-9: Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Hùng đăng ký bán 73.600 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/11/2025 đến hết ngày 24/12/2025.

HPP - CTCP Sơn Hải Phòng: Ông Nguyễn Thanh Sơn đăng ký bán 55.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/11/2025 đến hết ngày 23/12/2025. Ông Sơn là chồng Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Bùi Kim Ngọc.

