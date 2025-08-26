Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/8/2025

Tin doanh nghiệp

HBS - Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình : Công bố đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Lê Đình Dương

KST - Công ty Cổ phần KASATI: Ngày 9/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10,94% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.094 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 30/9/2025.

DIH - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An: Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PMC - CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic : Ông Vũ Hoàng Việt đã mua: 469.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 469.000 CP (tỷ lệ 5,03%), trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 15/8/2025.

TFC - Công ty Cổ phần Trang: Ông David Ho không bán được CP nào trên tổng số 500.000 CP đăng ký bán. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch giữ nguyên là 3.860.000 CP (tỷ lệ 22,94%). Giao dịch diễn ra từ 21/7 đến 19/8/2025.

THS - CTCP Thanh Hoa - Sông Đà : Ông Nguyễn Xuân Bắc đã bán 6.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 134.484 CP (tỷ lệ 4,98%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 20/8/2025.

CAP - Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái: Cổ đông lớn Lê Xuân Lương đã mua 17.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.531.913 CP (tỷ lệ 10,03%). Giao dịch diễn ra trong phiên 14/8/2025.

SJM - Công ty Cổ Phần Sông Đà 19 : Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai đã bán ra toàn bộ 62.600 CP, không còn nắm giữ CP nào sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 20/8/2025. Bà Mai là vợ Tổng Giám đốc Lý Nam Ninh.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CKA - CTCP Cơ khí An Giang : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Lê Thanh Vân đăng ký bán 50.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/8/2025 đến ngày 25/9/2025.

TST - CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông : Trưởng Ban kiểm soát Trang Thanh Vũ đăng ký bán 18.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 29/8/2025 đến ngày 26/9/2025.