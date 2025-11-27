Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/11/2025

Tin doanh nghiệp

THG – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang: Ngày 10/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/12/2025.

YBM – Công ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái : Ngày 03/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện là 100:25 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).

GDW – CTCP Cấp nước Gia Định : Ngày 05/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền, với tỷ lệ 9,86% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 986 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 16/12/2025.

DCH – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: Ngày 10/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, với tỷ lệ 1,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 150 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PVS – Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam : Tổng Giám đốc Trần Hồ Bắc đã mua 200.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 202.149 CP (tỷ lệ 0,04%). Giao dịch diễn ra từ 28/10/2025 đến 20/11/2025.

UNI – CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt : Bà Vũ Thị Kim Liên đã bán 925.612 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 156.700 CP (tỷ lệ 0,37%). Giao dịch diễn ra trong ngày 21/11/2025. Bà Vũ Thị Kim Liên là chị ruột của Tổng Giám đốc Vũ Thị Như Mai.

UNI – CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt : Bà Vũ Thanh Thảo đã bán 1.377.892 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong ngày 18/11/2025.

Bà Vũ Thanh Thảo là con của Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Lệ Thanh, đồng thời là em ruột của Thành viên BKS Vũ Thanh Thủy.

CEO – CTCP Tập đoàn C.E.O: Phó Tổng Giám đốc Tạ Văn Tố đã bán 41.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 79.986 CP (tỷ lệ 0,01%). Giao dịch diễn ra từ 17/10/2025 đến 14/11/2025.

HPP – CTCP Sơn Hải Phòng : Tổ chức AFC VF Limited đã mua 7.100 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 881.400 CP (tỷ lệ 11,07%). Giao dịch diễn ra trong ngày 21/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LDP – CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar : Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên đăng ký bán 809.600 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/11/2025 đến hết ngày 25/12/2025.

XMC – CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai : Chủ tịch HĐQT Bùi Khắc Sơn đăng ký bán 14.276.875 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 02/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

HKT – Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh : Bà Phạm Thị Kim Liên đăng ký mua 10.000 CP, giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/11/2025 đến hết ngày 26/12/2025. Bà Phạm Thị Kim Liên là vợ của ông Nguyễn Minh Hải, Kế toán trưởng của công ty.