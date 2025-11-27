Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/11/2025

27-11-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/11/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

THG – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang: Ngày 10/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/12/2025.

YBM – Công ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái : Ngày 03/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện là 100:25 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).

GDW – CTCP Cấp nước Gia Định : Ngày 05/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền, với tỷ lệ 9,86% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 986 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 16/12/2025.

DCH – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: Ngày 10/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, với tỷ lệ 1,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 150 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam : Tổng Giám đốc Trần Hồ Bắc đã mua 200.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 202.149 CP (tỷ lệ 0,04%). Giao dịch diễn ra từ 28/10/2025 đến 20/11/2025.

UNI CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt : Bà Vũ Thị Kim Liên đã bán 925.612 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 156.700 CP (tỷ lệ 0,37%). Giao dịch diễn ra trong ngày 21/11/2025. Bà Vũ Thị Kim Liên là chị ruột của Tổng Giám đốc Vũ Thị Như Mai.

UNI CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt : Bà Vũ Thanh Thảo đã bán 1.377.892 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong ngày 18/11/2025.
Bà Vũ Thanh Thảo là con của Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Lệ Thanh, đồng thời là em ruột của Thành viên BKS Vũ Thanh Thủy.

CEO CTCP Tập đoàn C.E.O: Phó Tổng Giám đốc Tạ Văn Tố đã bán 41.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 79.986 CP (tỷ lệ 0,01%). Giao dịch diễn ra từ 17/10/2025 đến 14/11/2025.

HPP CTCP Sơn Hải Phòng : Tổ chức AFC VF Limited đã mua 7.100 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 881.400 CP (tỷ lệ 11,07%). Giao dịch diễn ra trong ngày 21/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LDP CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar : Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên đăng ký bán 809.600 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/11/2025 đến hết ngày 25/12/2025.

XMC CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai : Chủ tịch HĐQT Bùi Khắc Sơn đăng ký bán 14.276.875 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 02/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

HKT Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh : Bà Phạm Thị Kim Liên đăng ký mua 10.000 CP, giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/11/2025 đến hết ngày 26/12/2025. Bà Phạm Thị Kim Liên là vợ của ông Nguyễn Minh Hải, Kế toán trưởng của công ty.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ trình xoá lỗ luỹ kế hướng tới mục tiêu IPO của Bách Hóa Xanh

Lộ trình xoá lỗ luỹ kế hướng tới mục tiêu IPO của Bách Hóa Xanh Nổi bật

Nâng hạng là bước khởi đầu, Chủ tịch FiinGroup hé lộ chìa khoá giúp thị trường vốn Việt Nam thực sự "cất cánh"

Nâng hạng là bước khởi đầu, Chủ tịch FiinGroup hé lộ chìa khoá giúp thị trường vốn Việt Nam thực sự "cất cánh" Nổi bật

Chứng khoán Hòa Bình bị đình chỉ một phần hoạt động giao dịch

Chứng khoán Hòa Bình bị đình chỉ một phần hoạt động giao dịch

00:16 , 27/11/2025
Gần nửa sắc tím HOSE đến từ nhóm cổ phiếu này, 3.000 tỷ "sang tay" chỉ trong 1 phiên

Gần nửa sắc tím HOSE đến từ nhóm cổ phiếu này, 3.000 tỷ "sang tay" chỉ trong 1 phiên

00:15 , 27/11/2025
Công ty đại gia Đặng Thành Tâm được dự báo lợi nhuận tăng vọt trong năm 2026, dự án tỷ USD với Tập đoàn Trump sắp có bước tiến mới

Công ty đại gia Đặng Thành Tâm được dự báo lợi nhuận tăng vọt trong năm 2026, dự án tỷ USD với Tập đoàn Trump sắp có bước tiến mới

00:04 , 27/11/2025
100.000 m2 tôn được gửi khẩn cấp tới người dân Đắk Lắk để sửa nhà sau mưa lũ

100.000 m2 tôn được gửi khẩn cấp tới người dân Đắk Lắk để sửa nhà sau mưa lũ

00:02 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên