Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/11/2025

28-11-2025 - 05:03 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

SIV Công ty cổ phần SIVICO : Ngày 22/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/01/2026.

TTA Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành : Ngày 19/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 5 cổ phiếu mới).

NBW Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè : Ngày 08/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền, với tỷ lệ 2,82149% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 282,149 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/12/2025.

VGG Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến : Ngày 09/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, với tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VMS Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải : Công ty TNHH Đầu tư TM đã mua 15.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.450.000 CP (tỷ lệ 16,11%). Giao dịch diễn ra trong ngày 24/11/2025.

UNI – CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt : Ông Vũ Duy Bé đã bán 1.519.388 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong ngày 19/11/2025. Ông Vũ Duy Bé là chồng của Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Lệ Thanh và là cha của Thành viên BKS Vũ Thanh Thủy.

CTX Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Lý Quốc Hùng đã bán 18.400 CP trong tổng số 57.900 CP đăng ký. Giao dịch diễn ra từ ngày 29/10/2025 đến hết ngày 25/11/2025. Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là chưa đạt kỳ vọng.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DNP Công ty cổ phần DNP Holding : Công ty TNHH Tasco Investment đăng ký mua 52.496.667 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/11/2025 đến hết ngày 26/12/2025.

IDV Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc : Ông Vũ Anh Tuấn đăng ký mua 100.000 CP, giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/11/2025 đến hết ngày 26/12/2025. Ông Vũ Anh Tuấn là chồng của bà Nguyễn Ngọc Lan, Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT.

PMW CTCP Cấp nước Phú Mỹ : Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ đăng ký bán 229.608 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 03/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

BBH CTCP Bao bì Hoàng Thạch : Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đăng ký bán 568.448 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 29/12/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

