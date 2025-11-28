Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/11/2025

Tin doanh nghiệp

SIV – Công ty cổ phần SIVICO : Ngày 22/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/01/2026.

TTA – Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành : Ngày 19/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 5 cổ phiếu mới).

NBW – Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè : Ngày 08/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền, với tỷ lệ 2,82149% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 282,149 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/12/2025.

VGG – Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến : Ngày 09/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, với tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VMS – Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải : Công ty TNHH Đầu tư TM đã mua 15.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.450.000 CP (tỷ lệ 16,11%). Giao dịch diễn ra trong ngày 24/11/2025.

UNI – CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt : Ông Vũ Duy Bé đã bán 1.519.388 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong ngày 19/11/2025. Ông Vũ Duy Bé là chồng của Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Lệ Thanh và là cha của Thành viên BKS Vũ Thanh Thủy.

CTX – Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Lý Quốc Hùng đã bán 18.400 CP trong tổng số 57.900 CP đăng ký. Giao dịch diễn ra từ ngày 29/10/2025 đến hết ngày 25/11/2025. Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là chưa đạt kỳ vọng.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DNP – Công ty cổ phần DNP Holding : Công ty TNHH Tasco Investment đăng ký mua 52.496.667 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/11/2025 đến hết ngày 26/12/2025.

IDV – Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc : Ông Vũ Anh Tuấn đăng ký mua 100.000 CP, giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/11/2025 đến hết ngày 26/12/2025. Ông Vũ Anh Tuấn là chồng của bà Nguyễn Ngọc Lan, Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT.

PMW – CTCP Cấp nước Phú Mỹ : Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ đăng ký bán 229.608 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 03/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

BBH – CTCP Bao bì Hoàng Thạch : Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đăng ký bán 568.448 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 29/12/2025.