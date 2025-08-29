Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/8/2025

Tin doanh nghiệp

SAL - Công ty cổ phần Trục vớt Cứu hộ Việt Nam : Ngày 12/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 4,4% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 440 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/9/2025.

DVP - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ: Ngày 12/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 30/9/2025.

DTP - Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội: Ngày 10/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VPB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng: Bà Bùi Cẩm Thi đã mua 20.000.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 20.000.000 CP (tỷ lệ 0,25%). Giao dịch diễn ra từ 25/8 đến 27/8/2025. Bà Thi là con gái Phó Chủ Tịch Bùi Hải Quân.

SMC - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC : Phó Chủ Tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Ý Nhi đã mua 1 triệu CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.389.764 CP, tỷ lệ 3,2%. Giao dịch diễn ra từ 31/7/2025 đến ngày 28/08/2025.

OIL - Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP: SK Energy Co., Ltd đã bán 10.800.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 43.321.507 CP (tỷ lệ 4,19%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 22/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DRL - Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3: Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Minh Tiến đăng ký bán 20.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 5/9/2025 đến ngày 3/10/2025.

TCH - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Hữu Hưng đăng ký mua 759.577 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 5/9/2025 đến ngày 15/9/2025.

LDP - CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar : Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên đăng ký bán 1.085.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/9/2025 đến ngày 26/9/2025.

PSC - CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn : Thành viên BKS Phạm Anh Tuấn đăng ký mua 75.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/9/2025 đến ngày 26/9/2025.

STH - CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Vinh đăng ký mua 3.529.800 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/9/2025 đến ngày 2/10/2025.