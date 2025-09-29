Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/9/2025

29-09-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/9/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

ADP - Công ty cổ phần Sơn Á Đông: Ngày 8/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 700 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/10/2025.

VCB - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: Ngày 6/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận xhi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 4,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 450 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/10/2025.

PPS - CTCP Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam : Ngày 8/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận xhi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 9,8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 980 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 16/10/2025.

BSA - Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn: Ngày 7/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SPV - CTCP Thủy Đặc Sản: CTCP Transimex đã mua 14.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.385.100 CP (tỷ lệ 22,08%). Giao dịch diễn ra từ 20/8 đến 18/09/2025.

TPS - CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn: Cổ đông lớn Đoàn Thị Phụng đã bán 211.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 388.062 CP (tỷ lệ 7,76%). Giao dịch diễn ra trong phiên 24/09/2025.

TEL - CTCP Phát triển công trình Viễn thông : Cổ đông lớn Nguyễn Duy Nguyên đã mua 540.018 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.008.410 CP (tỷ lệ 20,17%). Giao dịch diễn ra trong phiên 18/09/2025.

CSI - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam : Cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Phát triển Kirin Capital đã mua 1.500.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3.224.200 CP (tỷ lệ 19,19%). Giao dịch diễn ra trong phiên 18/09/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SSM - CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM : Ủy viên HĐQT Phan Anh Phi đăng ký mua 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 29/9/2025 đến 24/10/2025.

TDT - CTCP Đầu tư và Phát triển TDT : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Bằng đăng ký mua 30.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 30/9/2025 đến 29/10/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

