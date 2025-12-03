Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/12/2025

03-12-2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/12/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

QHD Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức : Ngày 30/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 17% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 30/01/2026.

CAT Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau : Ngày 17/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 08/01/2026.

TLG Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long : Ngày 12/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới), đồng thời nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 26/12/2025.

TNW Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên : Ngày 10/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 1,12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 112 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 26/12/2025.

HUG Tổng công ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần : Ngày 25/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 20/03/2026.

POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần : Ngày 11/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện là 100:4 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PGN Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa : Bà Vũ Quỳnh Anh đã bán 3.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 471.500 CP (tỷ lệ 4,98%) và bà không còn là cổ đông lớn từ ngày 21/10/2025.

H11 CTCP Xây dựng HUD 101 : Cổ đông lớn Lê Văn Bá đã mua 6.300 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 122.200 CP (tỷ lệ 11,53%). Giao dịch diễn ra trong ngày 27/11/2025.

HPM CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc : Ông Nguyễn Thạc Tiến đã bán 760.000 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu nào sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong ngày 28/11/2025.

CNN CTCP Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO : Ủy viên HĐQT Hà Minh đăng ký mua 150.000 CP và đã mua 80.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 829.999 CP (tỷ lệ 9,43%). Lý do không thực hiện đủ số cổ phiếu đăng ký là diễn biến thị trường không thuận lợi. Giao dịch diễn ra từ 30/10/2025 đến 28/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TVC Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng đăng ký bán 1.450.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 03/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

SMN CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam : BCH Công đoàn CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam đăng ký bán 70.200 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 03/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

PVL CTCP Đầu tư Nhà đất Việt : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Trịnh Quốc Khánh đăng ký mua 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 05/12/2025 đến hết ngày 02/01/2026.

TAW CTCP Cấp nước Trung An : Công ty TNHH Thương mại N.T.P đăng ký bán 275.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 05/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Tuệ Giang

