Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/11/2025

04-11-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/11/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

GVR - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần: Ngày 14/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 4% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 400 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 12/12/2025.

BVS - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt: Ngày 14/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 26/11/2025.

SSC - Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam: Thông báo QĐ phá sản công ty con SSE.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SGD - CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM: Ngô Phương Anh đã bán toàn bộ 1.008.400 CP, không còn là cổ đông sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 26/9/2025.

FHS - CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA: Ủy viên HĐTV Phạm Nam Thắng đã mua 7.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 235.804 CP (tỷ lệ 1,85%). Giao dịch diễn ra từ 30/10/2025 đến 31/10/2025.

VHF - CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà: Kế toán trưởng Bùi Thị Thu Hiền đã mua 26.500 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 45.500 CP (tỷ lệ 0,21%). Giao dịch diễn ra trong phiên 29/10/2025.

DXG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh: Dragon Capital đã bán 1.800.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 100.989.058 CP (tỷ lệ 9,91%). Giao dịch diễn ra trong phiên 29/10/2025.

PPT - CTCP Petro Times: Thành viên BKS Nguyễn Thị Thu Hương đã bán 7.360 CP, không còn là cổ đông sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 29/10/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DC4 - Công ty Cổ phần DICERA Holdings: DIC Corp đăng ký bán 2.300.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 6/11/2025 đến 5/12/2025.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

