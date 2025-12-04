Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/12/2025

04-12-2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/12/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

TDB Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình : Ngày 29/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 23/01/2026.

NTL Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm : Ngày 17/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 25/12/2025.

ARM Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không : Ngày 11/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 30/12/2025.

SBV Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam : Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày đăng ký cuối cùng 26/12/2025.

DL1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven : Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày đăng ký cuối cùng 12/12/2025.

NFC CTCP Phân lân Ninh Bình : Tổ chức Công ty TNHH Hoàng Ngân đã mua 287.900 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.490.226 CP (tỷ lệ 15,83%). Giao dịch diễn ra từ 05/11/2025 đến 28/11/2025.

DDM CTCP Hàng hải Đông Đô : Bà Nguyễn Thị Mai Phương đã mua 337.100 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 337.100 CP (tỷ lệ 2,75%). Giao dịch diễn ra trong ngày 28/11/2025. Bà Nguyễn Thị Mai Phương là con của Ủy viên HĐQT Nguyễn Quốc Khánh

SBL Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu : Cổ đông lớn Nguyễn Duy Hưng đã mua 9.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.084.210 CP (tỷ lệ 9,03%). Giao dịch diễn ra trong ngày 28/11/2025.

VTR CTCP Du lịch Vietravel : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Trần Đoàn Thế Duy đăng ký mua 500.000 CP và đã mua 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.559.746 CP (tỷ lệ 2,72%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là do thay đổi kế hoạch tài chính. Giao dịch diễn ra từ 30/10/2025 đến 28/11/2025.

EVS Công ty cổ phần Chứng khoán EVS: Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam (VVIF2020) đăng ký mua 3.300.000 cổ phiếu . Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 04/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

BCP CTCP Dược Enlie : Chủ tịch HĐQT Phan Thanh Long đăng ký mua 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 05/12/2025 đến hết ngày 02/01/2026.

Tuệ Giang

