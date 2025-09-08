Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/9/2025

Tin doanh nghiệp

VNC - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol: Ngày 24/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/10/2025.

HC1 - Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội: Ngày 17/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 7/10/2025.

TKU - CTCP Công nghiệp Tung Kuang: Ngày 15/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 26/9/2025.

DIH - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An: Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/10/2025.

PMP - Công ty cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ: Ngày 16/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/9/2025.

CLL - Công ty cổ phần Cảng Cát Lái: Ngày 17/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 26,7% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.670 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/9/2025.

CDR - Công ty cổ phần Xây dựng Cao Su Đồng Nai: Ngày 19/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DXG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh: Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán 3,75 triệu CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là hơn 129,1 triệu CP (tỷ lệ 12,67%). Giao dịch diễn ra trong phiên 29/8/2025.

ASG - Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG: Bà Lê Thị Hồng Thanh đã bán ra toàn bộ 175.210 cổ phiếu, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra từ 12/8 đến 3/9/2025.

KDH - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền: Người phụ trách Quản trị công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền Công bố thông tin Huỳnh Chí Tâm đã bán 60.000 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 298.400 cổ phiếu, chiếm 0,027% vốn điều lệ. Giao dịch diễn ra từ ngày 13/08/2025 đến ngày 05/09/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VDS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: Thành viên HĐQT Nguyễn Chí Trung đăng ký bán 430.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/9/2025 đến ngày 10/10/2025.

SCS - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn: Ông Nguyễn Hoàng đăng ký bán ra toàn bộ 166.500 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/9/2025 đến ngày 2/10/2025. Ông Hoàng là cha vợ Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh.