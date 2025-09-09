Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/9/2025

Tin doanh nghiệp

PIA - Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex: Ngày 16/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 18% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/9/2025.

SBH - Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ : Ngày 17/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/10/2025.

TW3 - Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 : Ngày 23/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 8/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNY - CTCP Thuốc thú y Trung ương I: Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty Nguyễn Thị Thu Hà đã bán ra toàn bộ 90.400 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 4/9/2025.

ATS - Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS: Ông Trương Nguyễn Hoàng Việt đã mua 698.060 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 698.060 CP (tỷ lệ 19,94%), chính thức trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 26/8/2025.

SJ1 - CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu : Chủ tịch HĐQT Vũ Quang Chính đã mua 53.700 CP. Giao dịch diễn ra từ 7/8 đến 29/08/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MEC - CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà : Ủy viên HĐQT Nguyễn Việt Dũng đăng ký mua 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/9/2025 đến ngày 30/9/2025.

TMW - CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai : Công ty TNHH Thanh Bình đăng ký mua 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/9/2025 đến ngày 7/10/2025.

HUT - Công ty cổ phần Tasco: CTCP VII Holding đăng ký mua 320.485.000 CP. Mục đích thực hiện giao dịch là đầu tư sở hữu dài hạn, cam kết tiếp tục nắm giữ chứng khoán theo quy định tại Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 5/9/2025 của Công ty cổ phần Tasco. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/9/2025 đến ngày 9/10/2025.

VHE - CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam : Chủ tịch HĐQT Bùi Tiến Vinh đăng ký mua 2.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/9/2025 đến ngày 9/10/2025.