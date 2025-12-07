Lideco sắp chi gần 122 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2025

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản thông báo về ngày 17/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2025 của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, MCK: NTL).

Theo đó, Lideco sẽ tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 25/12/2025.

Với gần 122 triệu cổ phiếu NTL đang lưu hành trên thị trường, ước tính Lideco sẽ phải chi gần 122 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Lideco mang về doanh thu thuần gần 13,5 tỷ đồng, giảm 99% so với 9 tháng đầu năm 2024. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về gần 91,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 236,4%.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 20,5 tỷ đồng, giảm gần 97%.

Năm 2025, Lideco lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 24 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 85,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Lideco giảm 9,2% so với đầu năm, xuống còn gần 1.977,7 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 514,7 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản.

Ngoài ra, khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh ghi nhận hơn 473,6 tỷ đồng, gấp 3,3 lần đầu năm và chiếm 23,9% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 505,7 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản.

Trong đó, hàng tồn kho của Lideco chủ yếu ghi nhận hơn 470,6 tỷ đồng là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại Dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng tại phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng được UBND TP.Hà Nội giao Lideco làm chủ đầu tư tại Văn bản số 1438/CV-UB ngày 12/6/1997, phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2738/QĐ-UB ngày 18/7/2003, với tổng mức đầu tư ban đầu là 794,83 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2003 - 2007. Ngày 30/5/2025, UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chinh chủ trương nâng mức tổng vốn đầu tư mới là 5.124,8 tỷ đồng và chấp thuận thời gian hoàn thành đến quý I/2029.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 242,6 tỷ đồng, giảm 42,3% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp không ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính nào; khoản phải trả ngắn hạn khác gần 170,7 tỷ đồng, chiếm 70,4% tổng nợ.



