Liên hoan 10 người thì 9 người "biến mất", bỏ lại 1 người duy nhất sững sờ với hóa đơn 5 triệu đồng chưa thanh toán: “Họ bảo ra ngoài hít thở”

Gần đây, một vụ việc tranh chấp liên quan tới thanh toán hóa đơn đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Cửu Long Pha, Trùng Khánh, Trung Quốc. Mười thực khách đã tiêu dùng 1.262 NDT (tương đương gần 5 triệu đồng) cho bữa ăn. Nhưng đến khuya, chỉ còn lại một thực khách duy nhất là ông Zhang ở lại.

Khi nhà hàng xuất hóa đơn, ông Zhang từ chối trả tiền, nói rằng mình không có tiền. Ngay cả sau khi được cam kết bằng văn bản, ông vẫn không chịu trả. Vụ việc đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau khi được các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc đưa tin.

Khoảnh khắc nhóm người ăn trong nhà hàng trước khi 9 người lặng lẽ rời đi. Ảnh: 163

Cụ thể, theo bản tin "Everyday 630" của đài truyền hình Trùng Khánh, ông Chen, quản lý nhà hàng, cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 4 tháng 12. Một nhóm 10 người đã đặt bàn vào chiều hôm đó và dùng bữa tại hai bàn lớn vào buổi tối. Họ lần lượt rời đi sau 10 giờ tối, và đến 11 giờ 40 phút đêm, chỉ còn lại ông Zhang.

Khi nhân viên yêu cầu thanh toán, ông Zhang tỏ ra hoảng hốt và cho biết bữa ăn do một người khác đứng ra tổ chức. Vì vậy ông cho rằng mình không có nghĩa vụ trả tiền. “Tôi không đủ khả năng gánh hơn một nghìn NDT”, ông Zhang nói.

Do hai bên không đạt được thỏa thuận, nhà hàng buộc phải báo cáo với cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã có mặt và liên hệ với người tổ chức bữa tiệc. Người này ban đầu nói chưa có tiền, cần xoay xở, sau đó thì tắt máy và hoàn toàn mất liên lạc.

Trước tình thế bế tắc, cảnh sát đứng ra hòa giải. Cuối cùng, ông Zhang viết bản cam kết sẽ thanh toán đầy đủ 1.262 NDT trước 18h ngày 5/12, đồng thời để lại chứng minh nhân dân làm tin và ghi rõ: “Nếu không thanh toán đúng hạn, tôi tự nguyện chịu mọi trách nhiệm pháp lý”. Tuy nhiên, đến thời điểm đã hẹn, khi nhà hàng liên hệ, ông Zhang lại từ chối thanh toán. Người đàn ông này cho rằng mình bị ép trả tiền thay cho người khác.

Ngày 11 tháng 12, nhà hàng đã đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân dân quận Cửu Long Pha, viện dẫn tranh chấp về dịch vụ ăn uống, yêu cầu ông Zhang thanh toán hóa đơn. Quản lý nhà hàng cho biết ông hy vọng việc đưa tin trên phương tiện truyền thông sẽ nhắc nhở các nhà hàng khác cảnh giác hơn và ngăn chặn những trường hợp khách hàng trốn trả tiền tương tự xảy ra lần nữa.

Cuối cùng, ngày 14 tháng 12, ông Chen, quản lý nhà hàng, cho biết ông Zhang đã thanh toán đầy đủ tiền bữa ăn tối ngày 13 tháng 12 và vấn đề đã được giải quyết, theo Yahoo News.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội của xứ tỷ dân với nhiều ý kiến khác nhau. Ảnh minh họa: Internet

Về vụ việc này, các chuyên gia pháp lý tại Trung Quốc cho biết, bản cam kết do ông Zhang tự nguyện viết trước mặt công an có giá trị pháp lý và được xem là hợp đồng dân sự, buộc ông phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Ngoài ra, 10 người cùng ăn uống được coi là tiêu dùng chung, vì vậy nhà hàng có quyền yêu cầu người còn lại tại hiện trường thanh toán toàn bộ chi phí. Sau khi trả tiền, ông Zhang có thể khởi kiện hoặc yêu cầu 9 người còn lại hoàn trả phần chia đều, mỗi người khoảng 126 NDT (gần 470.000 đồng).

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng ông Zhang là người “đen đủi” nhất, bị bạn bè bỏ rơi. Tuy nhiên, không ít người nhận định, đã ký cam kết thì phải chịu trách nhiệm, chữ tín không thể xem nhẹ.

Cũng có ý kiến mỉa mai: “10 người chia đều, mỗi người chỉ chưa đến 130 NDT, vậy mà cũng phải bỏ trốn. Bỏ ra chút tiền để nhìn rõ bản chất một nhóm người, có lẽ cũng đáng”.