Cô giáo livestream cảnh học trò làm bài thi cho gần 4.000 người xem gây bức xúc: Hiệu trưởng nói gì?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một cô giáo phát trực tiếp (livestream) cảnh học sinh làm bài thi môn Ngữ văn ngay trong lớp học. Phiên livestream đã thu hút gần 4.000 lượt người xem trong thời gian ngắn. Dưới phần bình luận, không ít "giám khảo online" đã "soi" các học sinh làm bài và để lại bình luận đùa cợt, phản cảm.

Sự việc đã lập tức làm nổ ra những ý kiến trái chiều. Đa số bày tỏ không đồng tình với hành động của nữ giáo viên, cho rằng cô đã xâm phạm quy chế thi và quyền riêng tư của học sinh.

"Bây giờ cái gì cũng đưa lên mạng, lạm dụng mạng xã hội. Cô giáo làm việc này với mục đích gì?", cư dân mạng bình luận.

Hình ảnh cô giáo livestream học sinh làm bài thi hút gần 4.000 người xem.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Dân trí, ông Vũ Văn Đố, Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân (xã Gia Tân, tỉnh Đồng Nai) xác nhận, nữ giáo viên livstream cảnh học sinh làm bài thi nói trên là cô O., giáo viên dạy Ngữ văn lớp 11 của trường.

Ông Đố cho biết, giáo viên chỉ được livestream khi tổ chức hoạt động ngoại khóa phục vụ mục tiêu phát triển năng lực của học sinh. Ngoài ra, hoàn toàn không có chuyện giáo viên được phép livestream học sinh làm bài thi. Việc cô giáo livestream học sinh làm bài thi không chỉ vi phạm quy chế của nhà trường mà còn xâm phạm đến quyền riêng tư của các em.

Vị hiệu trưởng nói thêm, nhà trường đang làm việc với cô O. để làm rõ sự việc và đưa ra hướng xử lý.