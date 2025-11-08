Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bức ảnh khiến các cô giáo mầm non "toát mồ hôi": Xem mà áp lực giùm!

08-11-2025 - 22:59 PM | Sống

"Ngồi cũng được 4 tiếng rồi. Em áp lực dùm cô giáo".

Mới đây, một bà mẹ trẻ đăng lên mạng xã hội bức ảnh mẹ chồng đang ngồi chăm chú trước màn hình điện thoại, xem camera lớp học của cháu nội mới 22 tháng đi nhà trẻ. Kèm theo đó là dòng caption khiến cộng đồng phụ huynh bật cười: "Có ai chỉ cách cho mẹ chồng em bớt coi cam (camera) được không ạ… Ngồi vầy cũng được 4 tiếng rồi. Em áp lực dùm cô giáo".

Bài đăng nhanh chóng lan rộng và kéo theo hàng loạt bình luận "cười xỉu", nhưng ẩn sau đó lại là thứ cảm xúc mà bất kỳ giáo viên mầm non nào cũng… hiểu rất rõ: áp lực vô hình đến từ những "vệ tinh giám sát" tên là ông bà - bố mẹ.

Bức ảnh khiến các cô giáo mầm non

Bài đăng nhanh chóng lan rộng và kéo theo hàng loạt bình luận "cười xỉu"

Ngay phía dưới bài đăng, một bình luận khác khiến cư dân mạng bật cười: "Trước chị đồng nghiệp mình kể, bà nội của cháu lên bảo với cô giáo 'cô xúc đều tay ghê, hôm nào cũng thấy 31 thìa cháo là cháu ăn vừa hết bát".

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Hàng loạt phụ huynh đã vào kể những kỷ niệm nhớ đời.

Một phụ huynh khác nhớ chuyện bà nội của con trai hồi xưa. Nhà gần trường, trưa nào bà cũng lén ra đứng ngoài cửa sổ lớp nhìn cháu. Đến mức cô giáo phải mời phụ huynh lên gặp, nhẹ nhàng nói: "Bà đừng lên nữa ạ, cháu thấy bà là quấn theo, không ngủ được". Nghĩ lại ai cũng thương: thương bà lo quá, mà thương cả cô vì đôi khi phải "xử lý" những tình huống vừa bi vừa hài như vậy.

Có người kể: "Ngồi nhà coi cam còn đỡ, má tui hồi xưa không có cam là đi rình trước cửa nhà cô giáo luôn".

Thậm chí một cô từng làm giáo viên mầm non kể lại trải nghiệm đáng nhớ: phụ huynh lập hẳn một group bí mật, chia ca trực camera theo giờ. Hễ thấy bé xị mặt, đứng dậy, hay ngủ lăn ra đúng hướng lạ là lập tức… báo cáo tổ chức. 

Nhìn vào tất cả những câu chuyện này, thấy rõ một điều: tình thương dành cho con cháu khiến ông bà, bố mẹ dễ biến thành những "người gác cổng" siêng năng nhất hệ mặt trời. Mỗi động tác của cô giáo, mỗi cái nhăn mặt khó chịu của bé đều khiến trái tim họ giật thót một nhịp.

Dù vậy, phụ huynh cũng cần nhớ, camera là để cha mẹ yên tâm, không phải để mọi cảm xúc lo lắng bị phóng đại. Trẻ cần không gian để tự lập, cô giáo cần sự tin tưởng, còn cha mẹ, ông bà cần học cách buông bớt một chút.

Bởi vì thương là bản năng, nhưng tin là lựa chọn. Khi phụ huynh bớt nơm nớp mà bình tĩnh hơn, con cũng cảm nhận được sự an toàn ấy để mạnh dạn hòa nhập.

Đôi khi, món quà lớn nhất dành cho con trong những ngày đầu đến lớp không phải là chiếc camera, mà là niềm tin rằng con sẽ ổn và thật sự con ổn hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Nhận được tin nhắn có nội dung này, người dùng cần xóa ngay lập tức

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường

Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường Nổi bật

5 nghề 'ăn chắc mặc bền' cho dân khối A: Lương có thể chạm 70 triệu đồng/tháng, thị trường đang “khát” nhân lực

5 nghề 'ăn chắc mặc bền' cho dân khối A: Lương có thể chạm 70 triệu đồng/tháng, thị trường đang “khát” nhân lực Nổi bật

Sau bão Kalmaegi, người dân bất ngờ phát hiện vật lạ dài, báu vật từng mất dấu nay lại hiện rõ mồn một, công nghệ phân tích có gì?

Sau bão Kalmaegi, người dân bất ngờ phát hiện vật lạ dài, báu vật từng mất dấu nay lại hiện rõ mồn một, công nghệ phân tích có gì?

22:28 , 08/11/2025
Nghề của bố hay nghề của mẹ ảnh hưởng đến con nhiều hơn? Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ, không liên quan gì đến mức lương!

Nghề của bố hay nghề của mẹ ảnh hưởng đến con nhiều hơn? Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ, không liên quan gì đến mức lương!

22:03 , 08/11/2025
4 con giáp sắp bước vào thời kỳ may mắn vượt bậc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

4 con giáp sắp bước vào thời kỳ may mắn vượt bậc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

22:01 , 08/11/2025
4 loại rau đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn

4 loại rau đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn

21:45 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên