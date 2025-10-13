Liên tiếp 7 trận động đất ở Quảng Ngãi trong rạng sáng 13/10

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, sáng 13/10, 7 trận động đất liên tiếp đã xảy ra tại xã Măng Bút và Măng Ri, Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận mạnh nhất có độ lớn 4.2 xảy ra vào lúc 1 giờ 57 phút 53 giây ngày 13/10 tại vị trí có tọa độ 14.876 độ vĩ Bắc, 108.141 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tại khu vực này cũng xảy ra 5 trận động đất khác có độ lớn dao động từ 2.8 đến 3.6, xuất hiện nối tiếp trong khung giờ từ 01 giờ 12 phút đến 03 giờ 28 phút cùng ngày.

Tại xã Măng Ri, Quảng Ngãi cũng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2.5, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, khoảng hơn 1 giờ sáng 6/10, một trận động đất có độ lớn 4.9 đã xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi; rủi ro thiên tai cấp 1. Cũng trong hai ngày 5/10 và 6/10, đã có hàng chục trận động đất nhỏ xảy ra tại khu vực này.

