Liên tiếp được vinh danh ESG, Nam Long vững vị thế phát triển bền vững

Đứng vững giữa "phép thử" thị trường

Ngành bất động sản Việt Nam không thiếu những cuộc sàng lọc khắc nghiệt. Bối cảnh thị trường ba năm trở lại đây giống như một "phép thử" thực chất với mọi doanh nghiệp: chỉ những ai đủ nội lực và minh bạch mới có thể đứng vững, giữ được niềm tin của cổ đông, đối tác, khách hàng và cộng đồng. Bởi trong một ngành vốn gắn bó mật thiết với dòng vốn dài hạn và niềm tin xã hội như bất động sản, quản trị không chỉ nằm ở những bộ quy tắc cứng nhắc, mà còn là văn hoá vận hành xuyên suốt.

Nam Long tiếp tục được vinh danh Quản trị doanh nghiệp xuất sắc tại CSA 2025.

Mới đây, Nam Long Group tiếp tục được vinh danh tại Chương trình CSA 2025 – Corporate Sustainability Awards, với giải thưởng ở hạng mục Quản trị doanh nghiệp xuất sắc. Đây là lần thứ hai liên tiếp Nam Long góp mặt trong các hạng mục quan trọng của CSA, khẳng định một lần nữa vai trò tiên phong của doanh nghiệp này trong việc gìn giữ những giá trị bền vững, minh bạch và có trách nhiệm.

Năm 2024, Nam Long góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu.

Giải thưởng lần này tiếp nối những dấu ấn mà Nam Long đã đạt được trong suốt hành trình xây dựng nền tảng ESG. Trước đó, doanh nghiệp cũng có mặt trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 do Báo Đầu tư công bố, Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu do Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, và là Công ty Bất động sản dân dụng duy nhất giữ vững vị thế trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025 do Forbes Việt Nam bình chọn. Những ghi nhận này vừa khẳng định nỗ lực quản trị bài bản vừa phản ánh rõ cam kết phát triển bền vững mà Nam Long kiên định theo đuổi.

Theo chia sẻ của đại diện Nam Long, minh bạch không chỉ nằm ở những con số được công khai mà còn thể hiện trong cách doanh nghiệp thiết kế bộ máy quản trị, xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro, thực hiện kiểm toán độc lập, tuân thủ chuẩn mực quốc tế và duy trì kỷ luật nội bộ. Chính hệ thống quản trị chuẩn mực này đã trở thành "xương sống" giúp Nam Long đứng vững và thích ứng linh hoạt trong giai đoạn ngành bất động sản sàng lọc, tái cấu trúc để phát triển bền vững hơn.

Từ minh bạch quản trị đến vận hành trách nhiệm

Trên nền tảng quản trị minh bạch đã được gây dựng vững chắc, Nam Long tiếp tục duy trì tinh thần chính trực và triết lý kinh doanh có trách nhiệm trong toàn bộ hoạt động vận hành. Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, Nam Long đã xây dựng cơ cấu quản trị nhiều lớp, từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cho đến các bộ phận Kiểm toán nội bộ, Quản lý rủi ro, tạo nên cơ chế giám sát, điều phối và kiểm soát tuân thủ xuyên suốt.

Nam Long công khai kết quả hoạt động kinh doanh, minh bạch thông tin tài chính và chia sẻ giá trị với các bên liên quan.

Nội lực này được củng cố bằng quy trình kiểm soát chặt chẽ, có tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế như GRI Standards, IFC PS là các thông lệ thực hành ESG phổ biến, cùng với chủ trương công bố thông tin minh bạch.

Năm 2024, Nam Long chia sẻ cùng các bên liên quan: 1.153 tỷ đồng đã được đóng góp vào ngân sách Nhà nước, 709 tỷ đồng chia sẻ với cổ đông và tổ chức tín dụng.

Không chỉ chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, Nam Long còn đặt "kinh doanh có trách nhiệm" làm kim chỉ nam. Năm 2024, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 1.153 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, chia sẻ 709 tỷ đồng lợi nhuận cho cổ đông và các đối tác tín dụng, đồng thời duy trì quỹ thưởng minh bạch cho người lao động với tổng giá trị gần 23 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng và an sinh xã hội như một phần không tách rời của phát triển bền vững.

Trong giai đoạn thị trường bất động sản tiếp tục sàng lọc và tái cấu trúc, nền tảng quản trị minh bạch, văn hóa chính trực và triết lý kinh doanh có trách nhiệm chính là "mỏ neo" giữ vững niềm tin của cổ đông, khách hàng, cũng là cơ sở để doanh nghiệp vững bước theo đuổi hành trình phát triển bền vững, bất chấp những phép thử của thị trường.

Đó cũng chính là cách mà Nam Long đã kiên trì thực hiện, như lời Tổng Giám đốc Lucas Loh của Tập đoàn chia sẻ: "Chúng tôi sẽ kiên định tiếp tục bám sát ba trụ cột: Tăng trưởng ổn định – Tạo giá trị lâu dài – Đóng góp bền vững cho đô thị Việt Nam."