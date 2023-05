Liên tiếp mở nhiều đường bay quốc tế

Trong tháng 4 vừa qua, liên tiếp 2 hãng hàng không từ Trung Quốc mở đường bay mới đến sân bay quốc tế Nội Bài, TP Hà Nội.



Ngày 18-4, Hãng hàng không Xiamen Airlines bắt đầu khai thác chuyến bay đầu tiên từ TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đến Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Sân bay Nội Bài thực hiện nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay đầu tiên từ Hạ Môn - Trung Quốc ngày 18-4

Ngày 28-4, chuyến bay của hãng hàng không Hongkong Express Airways (HK Express) khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc) đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài, chính thức khai trương đường bay quốc tế thương mại thường lệ khứ hồi từ Hồng Kông đến Hà Nội. Với việc HK Express mở đường bay tới sân bay Nội Bài, đã có tổng cộng 10 hãng hàng không từ Hồng Kông, Trung Quốc mở đường bay quốc tế thường lệ tới Hà Nội.

2 hãng hàng không quốc tế mở mới đường bay thường lệ tới Hà Nội trong tháng 4 đã nâng tổng số hãng hàng không quốc tế và nội địa hoạt động tại sân bay Nội Bài lên 53 hãng.

Theo thống kê, sản lượng vận chuyển hàng không quốc tế đi/đến sân bay Nội Bài trung bình mỗi ngày có khoảng 200 lượt chuyến bay, 27 ngàn lượt khách và đang tiếp đà tăng trưởng tốt. Đặc biệt là khi Trung Quốc quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ giữa tháng 3-2023 đã tạo kỳ vọng lượng khách quốc tế tiếp tục phục hồi khả quan.

Còn các hãng hàng không Việt Nam cũng đã lên kế hoạch khai trương nhiều đường bay quốc tế mới trong dịp Hè năm nay.

Từ ngày 20-5, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay mới giữa Hà Nội, TP HCM và Mumbai (Ấn Độ). Đường bay mới mở ra cơ hội hấp dẫn cho những hành khách có nhu cầu ghé thăm thành phố được coi là trung tâm thương mại và văn hóa của quốc gia Nam Á này.

Từ ngày 15-6, Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay thẳng mới giữa Hà Nội và Melbourne (Úc) bằng máy bay Airbus A350 với tần suất 2 chuyến/tuần vào các ngày thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần. Đường bay mới sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho hành khách có nhu cầu du lịch, thăm thân, làm việc hay học tập tại thành phố lớn thứ 2 của nước Úc.

Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước, ngày 18-4, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc, Thượng nghị sỹ Don Farrell, đã có chuyến thăm và chúc mừng Vietjet khai trương các đường bay thẳng kết nối Việt Nam - Úc. Đó là các đường bay mới mở kết nối Melbourne, Sydney với TP HCM và các đường bay mà hãng sẽ tiếp tục khai trương trong thời gian tới bao gồm đường bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam đến Brisbane.

Vietjet cũng vừa thông báo tăng tần suất các đường bay thẳng đến Melbourne, Sydney lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ trung tuần tháng 9 tới. Đường bay thẳng đầu tiên kết nối TP HCM với Brisbane cũng sẽ được Vietjet khai trương tháng 6-2023. Đường bay thẳng Đà Lạt - Busan sẽ khai trương từ ngày 13-7-2023 với 7 chuyến/tuần.

Tiếp sau sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường Ấn Độ vào năm ngoái, thị trường Úc năm nay được các hãng hàng không Việt Nam nhắm tới.

Năm 2019, Úc là thị trường hàng không lớn thứ 12 của Việt Nam với tổng dung lượng đạt gần 900 ngàn lượt khách, trong đó Vietnam Airlines vận chuyển hơn 400 ngàn khách. Năm 2022, trong bối cảnh một số khu vực trên thế giới vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, lượng khách đến, đi từ Úc đã lên vị trí thứ 8 trong số các thị trường lớn nhất của Việt Nam. Với tốc độ phục hồi ấn tượng, Úc hiện tại được xếp thứ 4 trong số những thị trường quan trọng nhất của Vietnam Airlines. Hãng đang tích cực nghiên cứu tăng tần suất, mở mới các đường bay nhằm hoàn thiện sản phẩm đường bay giữa Việt Nam và Úc trong thời gian tới.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Vietnam Airlines cũng cho thấy hãng hàng không này đã bắt đầu có lãi sau 3 năm lỗ triền miên do dịch COVID-19, trong đó doanh thu nội địa tăng 76,5%, quốc tế tăng 618,5% do thị trường phục hồi mạnh. Vietnam Airlines đã khai thác trở lại 90% số đường bay quốc tế so với thời điểm trước dịch.

Còn Vietjet cho biết trong quý I/2023 đã mở thêm 6 đường bay quốc tế mới, nâng tổng số đường bay quốc tế lên 50 đường bay. Vietjet đặt mục tiêu năm 2023 sẽ tập trung phát triển mạnh ở thị trường quốc tế, nghiên cứu và đầu tư khai thác những đường bay còn nhiều tiềm năng và tiên phong khai mở những đường bay mới.

Cục Hàng không Việt Nam dự báo thị trường hàng không quốc tế sẽ đạt được mức như trước dịch COVID-19 (năm 2019) vào cuối năm 2023.