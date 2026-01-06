Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên tục nhận cuộc gọi thông báo nợ 440 triệu đồng từ "cơ quan chức năng"

06-01-2026 - 13:34 PM | Kinh tế số

Một người dân liên tục nhận cuộc gọi điện thoại tự xưng cơ quan chức năng thông báo gia đình nợ 440 triệu đồng.

Ngày 6-1, Công an xã Yên Cường, tỉnh Tuyên Quang kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Ảnh 1.

Ông C. trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 5-1, Công an xã Yên Cường tiếp nhận thông tin từ ông Đ.V.C. (SN 1979, trú thôn Cao Sơn, xã Yên Cường) về việc liên tục nhận cuộc gọi từ số lạ, tự xưng cơ quan chức năng, thông báo gia đình ông "nợ 440 triệu đồng" và yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân.

Nhận thấy nội dung bất thường, ông C. đã đến Công an xã Yên Cường để trình báo. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh, đồng thời giải thích, hướng dẫn gia đình và khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi, giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện đe dọa người dân liên quan đến các vụ án ma túy, rửa tiền, nợ xấu, sau đó yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh vô tội", "phục vụ điều tra". Đây hoàn toàn là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của người lạ, đặc biệt khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.

Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, hãy liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Người dân đi tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội cần lưu ý thông tin này kẻo mất quyền lợi

Theo Như Quỳnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân đi tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội cần lưu ý thông tin này kẻo mất quyền lợi

Người dân đi tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội cần lưu ý thông tin này kẻo mất quyền lợi Nổi bật

Phát hiện người dùng có AI khác, Google Gemini nổi cơn ghen, liên tục chê bai dè bỉu đối phương

Phát hiện người dùng có AI khác, Google Gemini nổi cơn ghen, liên tục chê bai dè bỉu đối phương Nổi bật

Công an phát cảnh báo đến người dân mua, bán, tích trữ vàng

Công an phát cảnh báo đến người dân mua, bán, tích trữ vàng

10:48 , 06/01/2026
Sinh viên ở Đà Nẵng bị nhóm người giả danh giảng viên 'bắt cóc online'

Sinh viên ở Đà Nẵng bị nhóm người giả danh giảng viên 'bắt cóc online'

10:39 , 06/01/2026
Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

09:43 , 06/01/2026
Nghe tin Trung Quốc chế tạo nguyên mẫu máy EUV, cựu CEO ASML bình thản: ASML đã làm được nguyên mẫu máy EUV từ hơn 20 năm trước

Nghe tin Trung Quốc chế tạo nguyên mẫu máy EUV, cựu CEO ASML bình thản: ASML đã làm được nguyên mẫu máy EUV từ hơn 20 năm trước

08:29 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên