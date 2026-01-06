Liên tục nhận cuộc gọi thông báo nợ 440 triệu đồng từ "cơ quan chức năng"

Ngày 6-1, Công an xã Yên Cường, tỉnh Tuyên Quang kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ông C. trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 5-1, Công an xã Yên Cường tiếp nhận thông tin từ ông Đ.V.C. (SN 1979, trú thôn Cao Sơn, xã Yên Cường) về việc liên tục nhận cuộc gọi từ số lạ, tự xưng cơ quan chức năng, thông báo gia đình ông "nợ 440 triệu đồng" và yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân.

Nhận thấy nội dung bất thường, ông C. đã đến Công an xã Yên Cường để trình báo. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh, đồng thời giải thích, hướng dẫn gia đình và khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi, giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện đe dọa người dân liên quan đến các vụ án ma túy, rửa tiền, nợ xấu, sau đó yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh vô tội", "phục vụ điều tra". Đây hoàn toàn là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của người lạ, đặc biệt khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.

Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, hãy liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.