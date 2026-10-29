Linh Rin - con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn hiếm hoi lộ diện: Nhan sắc vẫn là tâm điểm

Mới đây, Linh Rin (tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 tại Hà Nội) gây chú ý khi tham dự sự kiện Listening party album mới TWINFLAME của cô bạn thân Emily. Đây cũng là lần hiếm hoi con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện công khai tại một sự kiện giải trí, thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông.

Linh Rin tới tham dự sự kiện của cô bạn thân Emily. Nguồn: Thái Châu.

Vẫn là phong cách đơn giản mà sang thường thấy, từ trang phục đến cách trang điểm, Linh Rin ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch. Tuy nhiên, lần này, người đẹp trông có phần khác lạ khi để tóc layer ngắn, thay vì mái tóc đen dài thẳng thường thấy trên mạng xã hội. Kiểu tóc mới cũng giúp diện mạo của cô thêm trẻ trung, cá tính hơn.

Tại sự kiện, nàng dâu hào môn này ngồi cùng hội bạn thân, trong đó có hai gương mặt quen thuộc là Huyền Baby và Hạnh Sino. Dù mỗi người đều có cuộc sống riêng và không thường xuyên xuất hiện cùng nhau, hội bạn này vẫn nhận được sự quan tâm mỗi lần tái ngộ, đặc biệt khi cả nhóm đều từng là những hot girl đình đám của Hà thành.

Linh Rin ngồi cùng hội bạn, chụp hình và rôm rả chuyện trò. Nguồn: Thái Châu.

Visual Linh Rin ở sự kiện. Nguồn: Thái Châu.

Cho những ai chưa biết thì vào khoảng từ khoảng đầu những năm 2010, Linh Rin, Huyền Baby, Emily và Hạnh Sino đều là những cái tên không xa lạ.

Họ từng được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang và hoạt động nghệ thuật, đồng thời duy trì tình bạn kéo dài hơn 17 năm. Nếu Linh Rin từng tham gia Miss Teen 2010, Ngôi sao Thời trang 2011, sau đó thử sức với lĩnh vực diễn xuất, thì Huyền Baby, Emily và Hạnh Sino cũng ghi dấu ấn trong các hoạt động nghệ thuật. Đáng chú ý, Emily và Hạnh Sino từng cùng hoạt động trong nhóm nhạc B.Sily vào năm 2011 trước khi mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng.

Theo thời gian, cuộc sống của các thành viên cũng có nhiều thay đổi. Huyền Baby kết hôn với doanh nhân Quang Huy năm 2013, sau đó xây dựng tổ ấm và phát triển công việc kinh doanh. Emily tiếp tục theo đuổi âm nhạc, đồng thời vun vén tổ ấm bên rapper BigDaddy và hai con. Hạnh Sino kết hôn với ông xã doanh nhân năm 2022, sau đó dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình. Trong khi đó, Linh Rin lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn sau khi kết hôn với Phillip Nguyễn.

Dù không còn hoạt động trong cùng một lĩnh vực, cả nhóm vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Những buổi gặp gỡ, dịp sinh nhật hay sự kiện quan trọng của từng thành viên thường là cơ hội để hội bạn tái ngộ.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Hội bạn phú bà có mối quan hệ thân thiết, thường đi chơi, du lịch cùng nhau. Ảnh: TikTok Huyền Baby.

Mối quan hệ này còn được thể hiện qua những dấu mốc đáng nhớ. Khi Linh Rin tổ chức đám cưới với Phillip Nguyễn tại Philippines vào tháng 3/2023, Huyền Baby, Emily và Hạnh Sino đều có mặt để chung vui cùng cô.

Bởi vậy, mỗi lần hội bạn xuất hiện cùng nhau, công chúng không chỉ chú ý đến diện mạo hay phong cách của các người đẹp mà còn tò mò về cuộc sống hiện tại của những hot girl từng quen mặt một thời. Từ những cô gái nổi tiếng ở Hà Nội, giờ đây, mỗi người đều đã có gia đình, sự nghiệp và lựa chọn riêng, nhưng tình bạn lâu năm vẫn được duy trì.

Về phần mình, Linh Rin từng là một trong những hot girl nổi bật tại Hà Nội đầu những năm 2010. Cô tham gia Miss Teen 2010, Ngôi sao Thời trang 2011, làm người mẫu ảnh và góp mặt trong một số bộ phim như Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ Online hay Lời nói dối ngọt ngào. Năm 2017, người đẹp tiếp tục được chú ý khi tham gia chương trình The Look Vietnam, thuộc đội của Phạm Hương và lọt Top 4 chung cuộc.

Từng có thời điểm Linh Rin được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển trong lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, cô dần chuyển hướng, dành sự quan tâm cho thời trang, lifestyle và việc học tập. Người đẹp từng sang Anh học một khóa ngắn hạn tại Central Saint Martins trước khi dự định tiếp tục con đường du học. Sau đó, khi đang trong giai đoạn hẹn hò Phillip Nguyễn, cô quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục mối quan hệ tình cảm.

Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai hẹn hò năm 2019. Đầu năm 2022, Phillip Nguyễn cầu hôn bạn gái. Tháng 3/2023, cặp đôi tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà.

Linh Rin dạo này. Ảnh: IGNV.

Linh Rin và chồng. Ảnh: IGNV.

Tháng 11 cùng năm, Linh Rin sinh con gái đầu lòng, tên Caroline, thường được gia đình gọi thân mật là Cà Rốt. Kể từ khi lập gia đình, người đẹp ít tham dự các sự kiện giải trí, chủ yếu chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường và hình ảnh bên chồng con trên mạng xã hội. Cô cũng được cho là hỗ trợ gia đình chồng trong công việc kinh doanh, thay vì trở lại hoạt động nghệ thuật thường xuyên như trước.

Dù lựa chọn cuộc sống kín tiếng, Linh Rin vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện. Từ những hình ảnh đời thường đến các buổi gặp gỡ bạn bè, người đẹp thường gây chú ý bởi phong cách thanh lịch, vẻ ngoài trẻ trung và hình ảnh trưởng thành hơn sau khi làm mẹ.