Lisa khiến truyền thông Mỹ dậy sóng vì chiếc túi Hermès 8 tỷ

Ngày 5/9, truyền thông Mỹ đồng loạt rộn ràng khi cái tên Lisa (BLACKPINK) xuất hiện dày đặc trên các trang báo thời trang lớn. W Magazine, People, Page Six… đều cùng lúc đăng tải loạt bài về chiếc Hermès Birkin Faubourg trị giá lên đến 300.000 USD (gần 8 tỷ đồng). Chỉ cần vài bức hình đăng trên Instagram, nữ thần tượng 28 tuổi một lần nữa khiến giới mộ điệu "đứng ngồi không yên".

Theo W Magazine , Lisa đã chọn bản màu xanh bóng đêm cực hiếm của Birkin Faubourg, một trong những thiết kế được giới sưu tầm gọi là "House bag" bởi nó mô phỏng trực tiếp flagship store đầu tiên của Hermès nằm ở số 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris. Chiếc Birkin phiên bản 2021 này có ba ô cửa sổ với mái hiên cam đặc trưng, nắp và quai làm từ da cá sấu. Đáng chú ý, chiếc túi này cách đây không lâu cũng từng xuất hiện trên Instagram cá nhân của mẹ Lisa và lập tức gây bão cộng đồng mạng.

Đây không chỉ là món phụ kiện, Birkin Faubourg còn là "tác phẩm nghệ thuật" gói gọn lịch sử hơn 140 năm của Hermès tại trụ sở Faubourg, nơi nhà mốt đặt cửa hàng từ năm 1880. Túi được đánh giá ngang hàng về độ quý hiếm và giá trị với chiếc Himalaya Birkin da cá sấu trắng huyền thoại - dòng túi từng gắn liền với Kim Kardashian hay Jennifer Lopez. Giá của 1 chiếc Birkin Faubourg trên thị trường resale hiện nay dao động từ 200.000 - 350.000 USD. People cũng nhắc lại kỷ lục hồi tháng 7 khi chiếc Birkin nguyên mẫu của Jane Birkin được đấu giá tới 10,1 triệu USD, cho thấy sức hút của dòng túi này là không tưởng.

Các trang tin quốc tế cũng chú ý thêm 1 chi tiết rằng Lisa hoàn toàn không hề tạo cảm giác phô trương, trái lại, cô thoải mái vứt chiếc túi giá bằng cả gia tài vào giữa một list 15 bức ảnh Instagram. Nữ idol còn chụp mờ mờ ảo ảo, thu về hàng triệu lượt like. Bên cạnh Birkin Faubourg, fan tinh mắt còn thấy bạn đồng hành quen thuộc của cô nàng là một chú búp bê Labubu ngồi lọt thỏm ở khay đựng cốc.

Ngay sau đó, Lisa cũng chia sẻ thêm loạt ảnh street style trong chuyến đi Nhật với hoodie đen, mũ Yankee, túi Louis Vuitton Speedy đỏ và chiếc quần với dòng chữ lạ đã sold out phút mốt, nhưng spotlight tất nhiên vẫn dành trọn cho chiếc túi Hermès hiếm hoi kia.



