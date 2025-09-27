Liverpool chính thức xác nhận chi trả gần 500 tỷ đồng cho vợ goá con côi của cố tiền đạo Diogo Jota
Diogo Jota ra đi đột ngột sau vụ tai nạn thảm khốc, để lại vợ trẻ và ba con nhỏ giữa nỗi đau tột cùng. Giữa bi kịch ấy, Liverpool đã có hành động khiến cả thế giới bóng đá xúc động: quyết định chi trả toàn bộ phần còn lại của hợp đồng cho gia đình tiền đạo người Bồ Đào Nha.
Sau bi kịch khiến cả làng bóng đá rúng động, HLV Arne Slot mới đây đã xác nhận Liverpool sẽ chi trả toàn bộ phần còn lại trong hợp đồng của Diogo Jota cho vợ và các con anh. Đây là một động thái nhân văn hiếm thấy trong bóng đá, khi một CLB vẫn quyết định giữ nguyên thỏa thuận tài chính với cầu thủ dù anh đã mãi mãi ra đi.
Cái chết đột ngột của Jota cùng em trai André Silva trong vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha hồi đầu tháng 7 khiến tất cả đều bàng hoàng. Càng đau lòng hơn khi Jota vừa mới kết hôn với bạn đời lâu năm Rute Cardoso chỉ 11 ngày trước đó. Giờ đây, vợ trẻ cùng ba đứa con thơ sẽ tiếp tục được CLB bảo đảm tương lai nhờ sự hỗ trợ từ bản hợp đồng mà Jota để lại, có giá trị hơn 495 tỷ đồng.
Arne Slot thừa nhận, ông rất khó để trở lại với nhịp sống bóng đá bình thường khi vẫn luôn nghĩ đến gia đình Jota. Những giọt nước mắt đã rơi ở Anfield, nơi người hâm mộ và đồng đội phủ kín khán đài bằng hoa, ảnh và băng rôn tưởng niệm. Với tất cả, Jota không chỉ là một tiền đạo quan trọng trong chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa vừa rồi, mà còn là một người đàn ông tận tụy, vừa bắt đầu hành trình mới trong đời.
Liverpool đã chọn cách viết tiếp phần còn dang dở ấy cho anh, bằng tình nghĩa, sự nhân văn và trách nhiệm. Trong nỗi đau, hành động này trở thành điểm sáng, khiến người hâm mộ càng thêm tự hào về màu áo đỏ mà Jota từng chiến đấu hết mình.
