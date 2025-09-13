Món Việt lên đài truyền hình Hàn Quốc: Giá gây bất ngờ, du khách nhận xét "Không nghĩ bữa sáng lại ngon đến vậy!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món đặc sản vùng miền, có phần tương đồng với những món ăn ở các quốc gia khác nhưng mang hương vị đặc biệt, gây ấn tượng mạnh khi thưởng thức.

Món ăn sau đây là một ví dụ - bò né. 2 vị khách đến từ Hàn Quốc, ghi hình cho một chương trình phát trên đài KBS World có cơ hội thưởng thức món ăn trong chuyến đi tới Đà Nẵng. Ngay từ ban đầu, các vị khách nước ngoài đã bị thu hút bởi cách người đầu bếp chế biến món ăn và tên gọi của nó: "Món ăn được đun trên chảo gang à, ngay cả cái tên cũng rất đặc biệt nữa!", một người nói.

Ảnh KBS World Vietnamese

Ý nghĩa đằng sau tên gọi "bò né"

Như đã nói ở trên, các vị khách đến từ Hàn Quốc rất thích thú và tò mò về cái tên "bò né". Thực tế, cái tên thể hiện 1 phần nguyên liệu của món ăn - chủ yếu là thịt bò, 1 phần chính là cách người ta chế biến cũng như thưởng thức nó.

Chữ “né” xuất phát từ thao tác vừa chế biến vừa ăn. Chad Kubanoff, một đầu bếp nước ngoài từng đến Việt Nam, kể lại trải nghiệm khi ghé một quán bò né ở quận 4 (TP.HCM). Theo anh, thịt bò và trứng được làm chín ngay trên chảo gang đen đặt ở nhiệt độ rất cao.

Dầu mỡ, thậm chí cả lửa, bắn tung tóe ra xung quanh khiến đầu bếp phải linh hoạt “né” để tránh nguy hiểm. Khi chảo bò né nóng hổi được đặt lên bàn, thực khách cũng phải hơi nghiêng người “né” những tia dầu mỡ vẫn còn bắn lách tách. Cũng nhờ đặt trên chảo gang nên món ăn giữ được độ nóng lâu nhất có thể, đảm bảo mang hương vị thơm ngon cho thực khách.

Món ăn khi chế biến hay ngay cả khi tới bàn ăn của thực khách luôn trong trạng thái nóng hổi (Ảnh thankforkau)

Ảnh Chang Yao Kun

Cách ăn bò né cũng đa dạng: Có người thích xé bánh mì chấm cùng nước sốt, có người lại kẹp bánh mì các nguyên liệu còn lại cho tiện. Nhìn chung, 1 phần bò né thập cẩm sẽ bao gồm: thịt bò ta, 1–3 quả trứng ốp la, pate, salad rau, nước sốt và bánh mì nóng giòn. Với cách kết hợp nguyên liệu khá giống “beefsteak” phương Tây, món ăn này còn được nhiều du khách gọi vui là “bít tết kiểu Việt Nam”.

Món ăn ngon, bổ dưỡng, du khách giật mình khi nghe giá!

Trong bản đồ ẩm thực Việt, bò né là một cái tên quen thuộc, nhất là ở miền Nam. Món ăn này xuất hiện phổ biến từ vỉa hè đến nhà hàng, vừa mang tính bình dân, vừa tạo cảm giác hấp dẫn nhờ cách chế biến và phục vụ độc đáo.

Theo Wikipedia tiếng Việt, bò né có nguồn gốc từ Phan Thiết (Bình Thuận) rồi lan tỏa mạnh mẽ ở Sài Gòn và dần phổ biến khắp cả nước. Hiện nay, tại Hà Nội hay Đà Nẵng, thực khách cũng dễ dàng tìm thấy những quán bò né phục vụ từ sáng sớm đến tối muộn.

Điểm hấp dẫn của bò né không chỉ ở hương vị mà còn ở giá trị dinh dưỡng. Một phần ăn cung cấp đủ protein từ thịt bò và trứng, chất béo từ pate, chất xơ và vitamin từ rau sống, cùng năng lượng từ bánh mì. Chính điều này đã khiến các vị khách đến từ Hàn Quốc phải trầm trồ.

Ảnh KBS World Vietnamese

Ảnh KBS World Vietnamese

Một phần bò né cơ bản (Ảnh Đan Thanh)

"Trong món này có nhiều đạm quá, ngon quá, ngon hơn hamburger mới ra lò nữa. Không ngờ bữa sáng thôi mà ngon vậy". "Em hiểu vì sao họ lại ăn món này vào bữa sáng rồi, nó có đủ chất đạm và chất béo cần thiết, có sự phân bổ chất dinh dưỡng rất tốt. Người Việt Nam thật biết cách tận hưởng bữa sáng!" - 2 vị khách cùng nhau bàn luận.

Dù sở hữu thành phần nguyên liệu chất lượng, được chế biến cầu kỳ nhưng giá của bò né cũng rất hợp lý, thậm chí khiến các du khách Hàn giật mình. Cụ thể, giá một phần bò né dao động từ 40.000 - 60.000đ. Trong video của mình, phần ăn của các vị khách hết tổng cộng khoảng 7.000won, tương đương với hơn 130.000đ tiền Việt, đã bao gồm 4 chai sữa ngô. "Tại sao lại có thể rẻ đến vậy, tất cả chỉ có 7.000won thôi đấy!", một khách mời của chương trình bình luận.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, bò né còn ghi dấu ấn trên bản đồ ẩm thực quốc tế. Tháng 6/2024, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas công bố danh sách những món ăn sáng ngon nhất thế giới. Bò né của Việt Nam vinh dự nằm trong top, cùng với hai món ăn khác là bún bò Huế và phở.

Ảnh Đan

TasteAtlas nhận định, bò né là một món ăn sáng “đầy năng lượng và hấp dẫn”, gây ấn tượng bởi cách chế biến trực tiếp trên chảo nóng, tạo cảm giác sôi động và chân thực trong từng lần thưởng thức. Có thể thấy, hơn cả một bữa sáng giàu năng lượng, bò né còn là minh chứng cho sự sáng tạo trong ẩm thực Việt – nơi một món ăn bình dân cũng có thể chinh phục thực khách từ nhiều quốc gia.