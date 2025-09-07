Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ quán vỉa hè Việt Nam đến sóng truyền hình Hàn Quốc: Một món ăn khiến sao Kpop "mê mẩn"

07-09-2025 - 20:51 PM | Lifestyle

Trong chuyến khám phá Việt Nam, diễn viên Kim Tae Hoon và nhà văn Jo Seung Yeon đã tìm thấy điều bất ngờ nhất - không phải ở những khách sạn sang trọng, mà ở một bát phở vỉa hè nóng hổi ngay giữa lòng TP.HCM.

Nhắc đến ẩm thực Việt Nam, phở từ lâu đã trở thành "đại sứ" quen thuộc trong tâm trí bạn bè quốc tế. Với nhiều người nước ngoài, chỉ cần nghe đến Việt Nam, món ăn đầu tiên họ nghĩ tới chính là phở. Không chỉ là món ăn truyền thống, phở còn mang trong mình cả câu chuyện văn hóa, lịch sử và lối sống thường nhật của người Việt. Từ hàng quán sang trọng đến những quán vỉa hè giản dị, phở có mặt ở khắp mọi nơi và trở thành biểu tượng kết nối Việt Nam với thế giới.

Điều thú vị là, đôi khi phở lại khiến người nước ngoài ngỡ ngàng không phải bởi sự cầu kỳ trong cách chế biến, mà bởi khung cảnh giản dị khi thưởng thức. Giữa dòng xe cộ đông đúc, được ngồi ở một quán vỉa hè, vừa hít hà làn hơi nóng bốc lên từ bát phở, vừa ngắm nhìn nhịp sống nhộn nhịp - chính trải nghiệm đó đã khiến diễn viên Kim Tae Hoon và nhà văn Jo Seung Yeon say mê.

Phở Việt Nam tại quán vỉa hè khiến Kim Tae Hoon và Jo Seung Yeon bất ngờ vì hương vị lẫn giá cả (Nguồn: KBS)

Trong một tập của chương trình thực tế Battle Trip đã từng được phát sóng trên Đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc (KBS), diễn viên Kim Tae Hoon và nhà văn Jo Seung Yeonđã chọn TP.HCM và Mũi Né để khám phá. Trước chuyến đi, cả hai dành thời gian tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam cũng như đặc trưng ẩm thực của TP.HCM. Và ngay trong ngày đầu tiên đặt chân tới, họ bắt đầu hành trình bằng một ly cà phê sữa đá đậm chất phố thị.

Sau cà phê, cả hai tiếp tục thử bún riêu, chả giò và tất nhiên không thể thiếu phở. Chính lúc này, trải nghiệm vỉa hè đã khiến họ đi từ ngạc nhiên đến thích thú. Một bát phở nóng hổi với giá bình dân, nhưng hương vị lại tinh tế không kém bất kỳ nhà hàng sang trọng nào. Kim Tae Hoon chọn cách ăn đơn giản - chỉ thêm vài lát ớt rồi thưởng thức, trong khi Jo Seung Yeon lại cầu kỳ hơn, ăn kèm đầy đủ rau sống và gia vị đúng kiểu người Việt.

Quá trầm trồ trước hương vị của phở Việt (Nguồn: KBS)

Cả hai đều đồng ý rằng phở không chỉ ngon miệng mà còn mang đến cảm giác thư giãn, giải tỏa mệt mỏi. Kim Tae Hoon đặc biệt ấn tượng với sự xen lẫn độc đáo: những quán ăn giản dị nép mình ngay cạnh các tòa cao ốc hiện đại. Với anh, đó là điểm nhấn riêng của Việt Nam - một đất nước vừa hiện đại, vừa lưu giữ được nét mộc mạc.

Nhà văn Jo Seung Yeon thậm chí còn thổ lộ rằng từ giây phút này, Việt Nam sẽ là quê hương thứ hai của anh vì anh đã "phải lòng" ẩm thực nơi đây.

Nhà văn Jo Seung Yeon muốn coi Việt Nam là quê hương thứ 2 vì đã "phải lòng" ẩm thực nơi đây (Nguồn: KBS)

Hình ảnh hai vị khách Hàn ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, vừa xuýt xoa hít hà bát phở, vừa trò chuyện rôm rả đã được KBS ghi lại và phát sóng, khiến nhiều khán giả Hàn Quốc bất ngờ. Không ngờ rằng một món ăn quen thuộc như phở, khi đặt trong bối cảnh vỉa hè, lại mang sức hút đến vậy.

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

