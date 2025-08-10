Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lô đất ở Đồng Hới chỉ hơn 100m² được đấu giá tới 7,7 tỉ đồng

10-08-2025 - 12:01 PM | Bất động sản

Giá trúng đấu một lô đất 104,8 m² ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị lên 7,7 tỉ đồng, tương đương hơn 73 triệu đồng mỗi m².

Lô đất ở Đồng Hới chỉ hơn 100m² được đấu giá tới 7,7 tỉ đồng- Ảnh 1.

Kết quả đấu giá đất ở tại Quảng Trị khiến nhiều người "choáng" vì giá trúng quá cao

Ngày 10-8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị cho hay vừa tổ chức đấu giá 18 thửa đất thuộc khu đất 7C (Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới - trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Trị mới). Kết quả khiến nhiều người ngỡ ngàng khi giá trúng đấu vọt lên gấp gần 4 lần so với giá khởi điểm.

Tổng có 18 thửa đất ở Khu dân cư phía nam đường Trần Hưng Đạo - có diện tích từ 48,3 m² đến 183,5 m², giá khởi điểm hơn 793,8 triệu đồng đến 3,015 tỉ đồng. Phiên đấu thu hút 181 người tham gia, nộp tổng cộng 611 phiếu trả giá.

Kết quả, toàn bộ 18 thửa được bán, thu gần 86 tỉ đồng. Nhiều lô có giá trúng cao gấp 2-2,7 lần khởi điểm. Cá biệt, ở thửa đất C17 diện tích 104,8 m², giá khởi điểm hơn 2 tỉ đồng, được công bố giá trúng 7,7 tỉ đồng, tương đương hơn 73 triệu đồng/m² - cao gần 4 lần ban đầu.

Nhiều người dân từ khu vực tỉnh Quảng Trị (cũ) chuyển ra trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị (mới) ở Đồng Hới sinh sống, làm việc - cho biết giá đất tăng cao khiến giấc mơ sở hữu chỗ ở lâu dài ngày càng xa tầm với. Với mức thu nhập của cán bộ, công chức, việc mua một mảnh đất định cư tại đây gần như là điều khó thực hiện.

Lý giải nguyên nhân giá bị đẩy lên cao, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị cho biết khu đất 7C nằm ở vị trí đắc địa, sát trung tâm phường Đồng Hới, hạ tầng đồng bộ nên thu hút nhiều người tham gia. Đại diện chính quyền phường Đồng Hới cũng thừa nhận bất ngờ trước mức giá "nóng" của phiên đấu này.

Theo Hoàng Phúc

Người Lao động

