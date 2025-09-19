Lộ diện 4 ngân hàng vốn hóa lớn đồng hành cùng đại đô thị nghỉ dưỡng tại Hội An

Mới đây, thông tin 4 ngân hàng thương mại có tổng vốn hóa hơn 1,3 triệu tỷ đồng, gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và VPBank, chính thức tham gia đồng hành cùng khách hàng vay vốn tại một dự án đại đô thị nghỉ dưỡng ở Hội An đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư.

Sự bảo chứng từ hệ thống ngân hàng trụ cột

Trong hoạt động tín dụng, ngân hàng luôn giữ vai trò là "người thẩm định tài sản, pháp lý" khắt khe cho khách hàng. Trước khi chấp thuận cho vay, ngân hàng phải đánh giá toàn diện về: hồ sơ pháp lý, giá trị tài sản, uy tín và năng lực triển khai chủ đầu tư. Chính bởi quy mô và tiềm lực tài chính lớn, sự tham gia của những ngân hàng hàng đầu càng củng cố ý nghĩa bảo chứng cho tài sản.

Vietcombank, BIDV, VietinBank và VPBank hiện đều nằm trong nhóm ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, sở hữu quy mô tài chính vượt trội. Tính đến cuối năm 2024, ngân hàng BIDV có tổng tài sản khoảng 2,76 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 30.000 tỷ đồng. VietinBank đạt tổng tài sản hơn 2,39 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng trên 1,7 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 31.700 tỷ đồng. Vietcombank cũng vượt mốc 2 triệu tỷ đồng tổng tài sản, vốn chủ sở hữu gần 196.000 tỷ đồng, tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán. Bên cạnh đó, VPBank - ngân hàng tư nhân dẫn đầu về bán lẻ đã vượt mốc 1,1 triệu tỷ đồng tổng tài sản vào giữa năm 2025, khẳng định vị thế trong mảng tín dụng cá nhân và SME.

Đặc biệt, việc ba ngân hàng thương mại nhà nước - Vietcombank, BIDV và VietinBank trực tiếp tham gia giải ngân cho dự án có ý nghĩa rất lớn: đây là những định chế tài chính trụ cột, chiếm tỷ trọng dư nợ và huy động vốn hàng đầu hệ thống, luôn áp dụng tiêu chuẩn thẩm định khắt khe nhất. Khi các ngân hàng đồng thuận cho vay, đó là sự khẳng định dự án đã đáp ứng đầy đủ chuẩn mực pháp lý, được định giá minh bạch và có giá trị tài chính vững chắc.

Bên cạnh vai trò thẩm định, các ngân hàng còn đưa ra gói vay ưu đãi . Trong đó, ngân hàng VietinBank triển khai gói vay lên tới 75% giá trị sản phẩm, ân hạn gốc 24 tháng và thời hạn vay 35 năm . Trong khi đó, Vietcombank, BIDV và VPBank cũng cung cấp gói vay hỗ trợ đến 70% giá trị sản phẩm. Đây là những con số cụ thể, phản ánh sự đồng hành thực chất, chứ không chỉ dừng ở mức cam kết.

Bối cảnh thị trường nhiều biến động, tiền đồng mất giá, gói hỗ trợ vay của ngân hàng còn đóng vai trò đòn bẩy tài chính, giúp khách hàng và nhà đầu tư sớm sở hữu tài sản có giá trị tích lũy và gia tăng bền vững.

Cơ sở pháp lý cùng hệ giá trị của đại độ thị nghỉ dưỡng vượt qua thẩm định khắt khe của 4 ngân hàng

Theo ghi nhận, dự án nhận được sự đồng hành từ bốn ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và VPBank nói trên là The An Heritage, một đại đô thị nghỉ dưỡng tích hợp tại Hội An.

Dự án The An Heritage ( tên pháp lý là Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Bắc Hội An), được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 4615/QĐ-UBND ngày 04/12/2015, đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư theo Công văn số 5559/UBND-KTN ngày 09/06/2016. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bắc Hội An - thành viên của Tập đoàn FANAÉ Group, được thành lập từ năm 2010 và đã khẳng định uy tín với nhiều dự án bất động sản tại miền Trung.

Trong quá trình triển khai, dự án đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo thông báo số 9094/TB-CT ngày 22/11/2019; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2021 và được xác nhận đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai từ ngày 20/09/2021.

Ngày 10/01/2025, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã ban hành Văn bản số 52/SXD-QLHT, phúc đáp đề nghị của Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An, xác nhận các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 thuộc Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Bắc Hội An (tên thương mại The An Heritage) đã được chủ đầu tư hoàn thành thi công và nghiệm thu theo quy định. Đồng thời, nhiều hạng mục nhà ở liền kề tại dự án cũng đã được chấp thuận nghiệm thu qua các đợt từ năm 2021 đến 2023. Văn bản khẳng định dự án đủ điều kiện để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng tại dự án. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, cho thấy dự án đã đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Về thực địa, phần lớn sản phẩm tại The An Heritage đã được xây dựng hoàn thiện thô, đồng thời hệ thống 15 bể bơi và công viên nội khu, sân thể thao, trường học quốc tế đã đi vào sử dụng. Các hạng mục tiện ích khác như nhà hàng, gym, trung tâm chăm sóc sức khỏe, khu hội nghị,... đang được tiếp tục triển khai, tạo nên một quần thể tiện ích đồng bộ, phục vụ cả nhu cầu an cư lẫn khai thác thương mại.

Các tiện ích tại dự án The An Heritage được hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Bên cạnh hạ tầng và tiện ích, vị trí cũng là một yếu tố quan trọng của The An Heritage. Dự án nằm trên trục đường Lạc Long Quân - tuyến ven biển kết nối chuỗi khu du lịch của miền Trung , một mặt giáp sông Cổ Cò, gần biển An Bàng, và dễ dàng di chuyển vào Phố cổ Hội An. Từ đây, dự án kết nối trực tiếp với các công trình hạ tầng mới như cầu Nguyễn Duy Hiệu và đường Nguyễn Chí Thanh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và khai thác khu vực ven biển phía Bắc Hội An. Với cảnh quan, hạ tầng du lịch và giao thông từng bước hoàn thiện, The An Heritage có cơ sở để đón dòng dịch chuyển cư dân, du khách và dòng vốn đầu tư về Hội An

Sự hội tụ của ba yếu tố: pháp lý minh bạch, năng lực chủ đầu tư và tiềm năng phát triển là cơ sở khẳng định giá trị của The An Heritage, đồng thời lý giải sự đồng thuận đồng hành của bốn ngân hàng lớn trong giai đoạn thị trường sàng lọc khắt khe