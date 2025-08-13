Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lộ diện 7 nhà thầu liên quan vụ thất lạc hồ sơ quyết toán dự án bệnh viện nghìn tỷ

13-08-2025 - 07:57 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn còn 9 gói thầu chưa thanh quyết toán do thất lạc hồ sơ.

Ngày 12/8, ông Huỳnh Lê Xuân Bích - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk , xác nhận: Đơn vị đã gửi giấy mời 7 công ty liên quan các gói thầu còn lại chưa phê duyệt, quyết toán thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Còn 9 gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chưa thanh quyết toán.

Các gói thầu chưa quyết toán gồm: Nhà điều trị nội trú; xây lắp và lắp đặt thiết bị đi kèm công trình hệ thống khí y tế; xây lắp công trình tuyến ống bể cáp và mạng cáp ngoại vi; nhà kỹ thuật nghiệp vụ; trạm xử lý nước thải, rác thải; nhà để xe cho khách, kho xưởng, ô tô và nhà tang lễ.

Do đó, Sở Y tế mời các công ty này làm việc để cung cấp hồ sơ liên quan. Các công ty được mời gồm: Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh, Công ty Cổ phần Xây dựng Đắk Lắk, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trọng Hiếu, Công ty xây dựng Nam Sơn (đều có trụ sở Đắk Lắk); Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị Tràng An, Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế và Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng (đều có trụ sở Hà Nội).

Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khởi công năm 2010, khánh thành năm 2019. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, được chia làm 19 gói thầu. Đến nay còn 9/19 gói thầu đã thi công xây dựng, đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành thủ tục thanh quyết toán.

Theo Sở Y tế, sở dĩ các gói thầu trên chưa được thanh, quyết toán là do năm 2019, ông Đ.M.C. (Trưởng Ban quản lý dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thuộc Sở Y tế) là người trực tiếp quản lý, sử dụng và lưu trữ hồ sơ dự án làm đơn xin nghỉ việc.

Trước khi nghỉ, ông C. đã bàn giao hồ sơ nguyên trạng gói thầu nêu trên cho Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Y tế. Vào tháng 3 vừa qua, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng Sở Y tế nghỉ hưu theo chế độ, thực hiện bàn giao nguyên trạng có hồ sơ, chứng từ liên quan đến dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Nhưng qua rà soát, Sở Y tế phát hiện các danh mục hồ sơ, điều kiện để thực hiện thanh quyết toán các gói thầu chưa đầy đủ. Sở này đề nghị nhưng các cá nhân không cấp thêm được do hồ sơ bị thất lạc.

Theo Huỳnh Thuỷ

Báo Tiền Phong

