Lộ diện cây cầu 'thoát nạn' cho người dân Bắc TPHCM

23-03-2026 - 10:31 AM | Bất động sản

Được khởi công cuối năm 2023, đến nay công trình cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn đã cơ bản hoàn thành, sắp được thông xe. Cây cầu này giúp người dân khu vực phía Bắc TPHCM (Bình Dương trước đây) đến trung tâm gần hơn, giảm áp lực cho Quốc lộ 13.

Ngày 23/3, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, công trình﻿ cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn cơ bản hoàn thành. Hiện nay các đơn vị đang hoàn tất các phần việc còn lại, kẻ vạch làn đường.

Cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn kết nối tỉnh Bình Dương trước đây và TPHCM, là một thành phần thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Cầu Bình Gởi nối 2 bờ sông Sài Gòn﻿ giữa phường Thuận An và Củ Chi (TPHCM).

Cầu Bình Gởi thuộc gói thầu xây lắp 4 (XL4) của dự án﻿ thành phần 5 đường Vành đai 3 TPHCM, khởi công vào cuối năm 2023. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng. Cầu Bình Gởi có chiều dài 1km, quy mô 4 làn xe, được xây dựng với 218 cọc khoan nhồi và 22 nhịp cầu.

Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, cho phép vận tốc tối đa lên tới 100km/h. Không chỉ là một cây cầu đơn thuần, Bình Gởi được xem là "mắt xích chiến lược" giúp hoàn thiện trục giao thông vành đai, giảm tải áp lực cho các tuyến hiện hữu và mở ra không gian phát triển mới cho khu vực. Công trình hiện cơ bản hoàn thành, sẵn sàng thông xe kỹ thuật trong quý II/2026.

Công trình đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Tổng mức đầu tư của công trình này là 75.378 tỷ đồng, bao gồm 33.788 tỷ đồng cho chi phí xây dựng và 41.590 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng. Đường Vành đai 3 TPHCM đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) dài khoảng 26,6 km, có tổng mức đầu tư 19.280 tỷ đồng.

PV

Tiền Phong

5 phút đi thăm 3 dự án nhà ở xã hội "hot" bậc nhất TP.HCM: Nơi có tiện ích như resort, nơi tỷ lệ chọi cao hơn thi đại học

Dự án đường sắt tốc độ cao 153.000 tỷ đồng, nối hai đại đô thị của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được đề xuất hưởng ưu đãi từ gói tín dụng 500.000 tỷ

Phía sau chuyện phát triển Metro và cách người mua nhà lựa chọn nơi làm việc, sinh sống

10:31 , 23/03/2026
Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences và logic tăng giá của những tài sản mang tính di sản

10:00 , 23/03/2026
“Into The Greeniverse” - Sol Garden khai mở vũ trụ xanh chuẩn Nam Âu tiên phong tại Hải Phòng

10:00 , 23/03/2026
Giá chưa giảm, lãi suất tăng: Người mua nhà nên làm gì?

09:23 , 23/03/2026

