Lộ diện công ty kinh doanh tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM từ tháng 12 năm 2025

Ngày 1/11, Sở Du lịch TPHCM thông tin, đơn vị đang phối hợp với hãng bay và doanh nghiệp du lịch đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu mở lại tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM ngay trong tháng 12 tới.



Trước đó, chương trình bay ngắm cảnh TPHCM từng được thí điểm và ghi nhận phản hồi tích cực từ du khách trong nước cũng như quốc tế nhờ trải nghiệm mới lạ, góc nhìn toàn cảnh độc đáo về đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc CTCP Du lịch quốc tế VinaGroup (VinaGroup Travel) cho biết, doanh nghiệp sẽ triển khai 3 nhóm sản phẩm chính: tour trực thăng, dịch vụ bay ngắm cảnh và trải nghiệm bay mô hình.



Song song đó, có thêm các dịch vụ mở rộng như bay thuê riêng (charter flight), phục vụ nhu cầu khảo sát, trải nghiệm dành cho khách hàng cao cấp và doanh nghiệp chuyên biệt, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch hàng không của TPHCM.



“Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ nhanh chóng vận hành ổn định, khai thác hiệu quả phân khúc khách lẻ, khách cao cấp và khách quốc tế”, ông Nguyễn Minh Mẫn nói.

Theo tìm hiểu, CTCP Du lịch quốc tế VinaGroup thành lập ngày 10/11/2017, ngành nghề chính là điều hành các tua du lịch lữ hành nội địa, quốc tế.﻿ Vốn điều lệ hiện tại là 10 tỷ đồng, người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là ông Trần Thanh Vũ (sinh năm 1982).