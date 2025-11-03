Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện công ty kinh doanh tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM từ tháng 12 năm 2025

03-11-2025 - 15:24 PM | Doanh nghiệp

Lộ diện công ty kinh doanh tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM từ tháng 12 năm 2025

Doanh nghiệp sẽ triển khai 3 nhóm sản phẩm chính: tour trực thăng, dịch vụ bay ngắm cảnh và trải nghiệm bay mô hình.

Ngày 1/11, Sở Du lịch TPHCM thông tin, đơn vị đang phối hợp với hãng bay và doanh nghiệp du lịch đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu mở lại tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM ngay trong tháng 12 tới.

Trước đó, chương trình bay ngắm cảnh TPHCM từng được thí điểm và ghi nhận phản hồi tích cực từ du khách trong nước cũng như quốc tế nhờ trải nghiệm mới lạ, góc nhìn toàn cảnh độc đáo về đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Lộ diện công ty kinh doanh tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM từ tháng 12 năm 2025- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc CTCP Du lịch quốc tế VinaGroup (VinaGroup Travel) cho biết, doanh nghiệp sẽ triển khai 3 nhóm sản phẩm chính: tour trực thăng, dịch vụ bay ngắm cảnh và trải nghiệm bay mô hình.

Song song đó, có thêm các dịch vụ mở rộng như bay thuê riêng (charter flight), phục vụ nhu cầu khảo sát, trải nghiệm dành cho khách hàng cao cấp và doanh nghiệp chuyên biệt, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch hàng không của TPHCM.

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ nhanh chóng vận hành ổn định, khai thác hiệu quả phân khúc khách lẻ, khách cao cấp và khách quốc tế”, ông Nguyễn Minh Mẫn nói.

Theo tìm hiểu, CTCP Du lịch quốc tế VinaGroup thành lập ngày 10/11/2017, ngành nghề chính là điều hành các tua du lịch lữ hành nội địa, quốc tế.﻿ Vốn điều lệ hiện tại là 10 tỷ đồng, người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là ông Trần Thanh Vũ (sinh năm 1982).

Hai triệu phú Mỹ bay trực thăng từ Hà Giang tới Quảng Ninh

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch TP HCM chỉ đạo bàn giao "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ cho Sun Group xây dựng công viên và đài tưởng niệm

Chủ tịch TP HCM chỉ đạo bàn giao "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ cho Sun Group xây dựng công viên và đài tưởng niệm Nổi bật

Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở liền một lúc 3 công ty trong ngành nghệ thuật, sự kiện, đào tạo talents

Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở liền một lúc 3 công ty trong ngành nghệ thuật, sự kiện, đào tạo talents Nổi bật

Coolmate của Phạm Chí Nhu hoàn thành vòng gọi vốn Series C từ 3 quỹ lớn châu Á, có tập đoàn may mặc top 3 Hàn Quốc góp mặt

Coolmate của Phạm Chí Nhu hoàn thành vòng gọi vốn Series C từ 3 quỹ lớn châu Á, có tập đoàn may mặc top 3 Hàn Quốc góp mặt

15:10 , 03/11/2025
Nhà đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có thể được vay vốn lãi suất 0%

Nhà đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có thể được vay vốn lãi suất 0%

13:07 , 03/11/2025
000001: Mã số căn cước đặc biệt của doanh nhân Anh dành trọn sự nghiệp 36 năm cho Việt Nam, nghỉ hưu vẫn làm việc 5 ngày/tuần

000001: Mã số căn cước đặc biệt của doanh nhân Anh dành trọn sự nghiệp 36 năm cho Việt Nam, nghỉ hưu vẫn làm việc 5 ngày/tuần

11:42 , 03/11/2025
Alcorest lan tỏa cảm hứng “Tô màu cuộc sống” với bộ nhận diện mới

Alcorest lan tỏa cảm hứng “Tô màu cuộc sống” với bộ nhận diện mới

11:00 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên