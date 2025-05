Lộ diện địa phương duy nhất có kim ngạch xuất khẩu cán mốc 16 tỷ USD trong 4 tháng năm 2025

Số liệu mới nhất của Cục Hải quan cho biết, tháng 4/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 74,31 tỷ USD, giảm 1,4% (tương ứng giảm 1,06 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 37,44 tỷ USD, giảm 2,8% (tương ứng giảm 1,06 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 36,87 tỷ USD, tương đương với mức trị giá của tháng trước.

Lũy kế trong 4 tháng/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 276,89 tỷ USD, tăng 15,7% (tương ứng tăng 37,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 140,34 tỷ USD, tăng 13% (tương ứng tăng 16,12 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 136,55 tỷ USD, tăng 18,6% (tương ứng tăng 21,39 tỷ USD).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2025 thặng dư 0,57 tỷ USD. Tính chung trong 4 tháng/2025, mức thặng dư thương mại hàng hóa là 3,8 tỷ USD, giảm 58,2% so với con số thặng dư 9,05 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 4 tháng/2025 đạt 184,38 tỷ USD, tăng 14% (tương ứng tăng 22,63 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 99,09 tỷ USD, tăng 11,4% và trị giá nhập khẩu là 85,29 tỷ USD, tăng 17,1%.

Xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn 5,2 điểm phần trăm so với tốc độ tăng của khối doanh nghiệp FDI) với trị giá là 92,51 tỷ USD (tương ứng tăng 14,89 tỷ USD). Xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 41,25 tỷ USD, tăng 16,8% và nhập khẩu là 51,26 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu 4 tháng đạt mốc cao nhất từ trước tới nay

Tính riêng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4/2025 đạt 37,45 tỷ USD, giảm 2,8% (tương ứng giảm 1,06 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, có 5 nhóm hàng giảm trên 20% so với tháng trước như: cao su giảm 35,2%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 28,5%; phân bón các loại giảm 24,5%; xăng dầu các loại giảm 22,1% và điện thoại các loại và linh kiện giảm 22%.

Bên cạnh đó, trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lại tăng cao so với tháng trước. Cụ thể, xuất khẩu quặng và khoáng sản khác tăng gấp 3,6 lần; than các loại tăng gấp 3 lần; hạt tiêu tăng 31,1%; hạt điều tăng 28,6%; dầu thô tăng 20,2% so với tháng trước.

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 4 tháng/2025 đạt 140,34 tỷ USD, tăng 13% (tương ứng tăng 16,12 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Hải quan, sau 1/3 chặng đường năm, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa đã đạt mốc cao nhất từ trước tới nay.

Xét theo địa phương, có 5 địa phương ghi nhận kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm trên 10 tỷ USD. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước, đạt 16 tỷ USD. Đứng thứ hai là Bắc Giang với kim ngạch xuất khẩu 4 tháng năm 2025 đạt 13,2 tỷ USD. Với kim ngạch xuất khẩu đạt 11,7 tỷ USD, Bắc Ninh là địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao thứ ba cả nước. Theo sau là Bình Dương và Thái Nguyên với kim ngạch xuất khẩu lần lượt đạt 11,4 tỷ USD và 10,2 tỷ USD.

Xét theo mặt hàng, một số nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm có thể kể đến như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (đạt 29,26 tỷ USD, chiếm tới 21% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước và tăng tới 36,2% so với cùng kỳ năm trước); Điện thoại các loại và linh kiện (đạt 17,8 tỷ USD, chiếm 13% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước và giảm 1,9% svck); Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác (đạt 17,09 tỷ USD, tăng 16,1%); Hàng dệt may (đạt 11,76 tỷ USD, tăng 12,8%);...