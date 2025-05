Lộ diện “Ginza, SoHo phiên bản Hà Nội”

Hà Nội - trái tim kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam cũng đang đứng trước thời khắc lịch sử hình thành biểu tượng thương mại mang tầm vóc quốc tế. Và Giảng Võ chính là cái tên được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa giấc mơ "SoHo, Ginza phiên bản Việt".

Hà Nội: Thời khắc hình thành biểu tượng thương mại quốc tế đã điểm

Từ góc phố Tokyo hay New York, Ginza và SoHo đã vượt ra khỏi biên giới địa lý, vươn mình trở thành biểu tượng thương mại toàn cầu, chuẩn mực văn hóa đô thị đương đại.

Thuộc phía Nam Manhattan, SoHo hiện diện như một trung tâm năng động của New York với hàng chục triệu lượt người đổ về mỗi năm, gồm du khách quốc tế, cư dân thượng lưu và giới sáng tạo toàn cầu.

Kiến trúc gang đúc cổ điển từ thế kỷ XX với những ban công uốn lượn, cửa sổ rộng đón ánh sáng tự nhiên tạo nên vẻ đẹp riêng biệt. Các công trình như Haughwout hay Bloomingdale’s trên Broadway trở thành dấu ấn văn hóa đặc trưng, không thể thay thế. Phố đi bộ tại SoHo là không gian nghệ thuật đầy cảm hứng, nơi hội tụ các phòng tranh đương đại và cộng đồng sáng tạo thế giới.

Cách đó nửa vòng trái đất, Ginza là tâm điểm sầm uất giữa lòng Tokyo với hơn 30 triệu lượt khách quốc tế đặt chân đến mỗi năm. Khu phố trải dài 2,4 km từ cầu Kyōbashi đến cầu Shinbashi, kết nối dễ dàng qua 5 nhà ga trọng điểm. Di sản kiến trúc pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, chuỗi sự kiện nghệ thuật, showroom sáng tạo giúp Ginza không chỉ là thủ phủ kinh tế mà còn là "trái tim văn hóa" của Tokyo.

Không khó để nhận ra, vị trí trung tâm đắc địa, hạ tầng kết nối hoàn chỉnh, di sản kiến trúc đặc sắc, tầng lớp tiêu dùng cao cấp… chính là các mảnh ghép để tạo nên các biểu tượng thương mại như Ginza hay SoHo.

Tại Hà Nội, được phát triển trên nền Trung tâm Triển lãm Giảng Võ xưa - cánh cửa giao thương quốc tế đầu tiên của Thủ đô, Vinhomes The Gallery mang theo kỳ vọng trở thành "Ginza, SoHo phiên bản Việt". Không chỉ giải cơn khát gần một thập kỷ qua của thị trường BĐS thương mại cao cấp tại lõi nội đô, Vinhomes The Gallery còn đóng góp cho Hà Nội một biểu tượng thương mại tầm cỡ thế giới giữa trái tim Ba Đình lịch sử.

"Ginza, SoHo phiên bản Việt" đang dần hình thành

Vinhomes The Gallery sở hữu vị trí đắt giá tại số 148 Giảng Võ - khu đất gần 7ha đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt chuyển đổi công năng sang mục đích thương mại, dịch vụ từ tháng 7/2024. Theo đó, Giảng Võ "phiên bản mới" sẽ là một tổ hợp thương mại đẳng cấp quốc tế, tích hợp hoàn hảo giữa mua sắm cao cấp, ẩm thực tinh hoa, giải trí thời thượng, văn hóa - nghệ thuật đỉnh cao. Đây là bước ngoặt lịch sử giúp tái định hình không gian thương mại nội đô, vừa kế thừa di sản cũ, vừa kiến tạo tương lai thịnh vượng.

Sự kiện chia sẻ thông tin dự án Vinhomes The Gallery đã "sục sôi" thị trường BĐS thương mại cao cấp tại Hà Nội.

Vinhomes The Gallery được quy hoạch bài bản với mật độ xây dựng 77%-79%. Tổ hợp thương mại dịch vụ sở hữu những mảnh ghép sáng giá, bao gồm: 199 căn thấp tầng thương mại do Vinhomes kiến tạo đồng bộ, đi cùng với 2 tòa tháp cao tầng và 4 tầng hầm để xe liên hoàn hiện đại, quy mô 71.000m2, 1.540 chỗ đỗ. Trong đó, 199 sản phẩm thấp tầng là tổ hợp công năng được "may đo" chuẩn thương mại, thiết kế độc bản, diện tích từ 73 – 191m2/căn, 5 tầng đa công năng. Đặc biệt, 100% căn sở hữu 2 mặt thoáng với mặt tiền chính lên tới 8m, vỉa hè 5m, đường rộng tới 17m.

Theo giới đầu tư, với số lượng chỉ 199 căn tại "trái tim" Ba Đình, Vinhomes Gallery mang tinh thần của một bộ sưu tập khan hiếm, giá trị độc bản và chỉ dành cho những nhà sưu tầm thực thụ.

Ngoài ra, Vinhomes The Gallery còn sở hữu không gian kiến trúc, cảnh quan đặc sắc là sự hội tụ tinh hoa thế giới. 3 phân khu quy hoạch theo 3 phong cách riêng biệt, gồm Little Ginza – hiện đại tinh tế, Little SoHo – không gian sáng tạo nghệ thuật, Little Gum – không gian di sản lịch sử. Đi cùng với đó là kiến trúc đa phong cách tái hiện sống động hình ảnh của Paris hoa lệ, Manhattan thanh thoát, lịch lãm, New York phóng khoáng, GUM kỳ vĩ hay Đông Âu với những cung điện rực rỡ, tráng lệ.

Không chỉ là không gian thương mại, Vinhomes The Gallery còn sở hữu không gian kiến trúc tinh hoa thế giới

Ngoài không gian thương mại, Vinhomes The Gallery còn mang tới các tiện ích sống, học tập, vui chơi giải trí cao cấp với phố đi bộ Gallery street, trường liên cấp Vinschool, bộ sưu tập artwork ngoài trời đồ sộ. Cùng với đó là hệ sinh thái cây xanh, mặt nước lý tưởng hiếm hoi giữa nội đô Hà Nội.

Một không gian hiện đại, tiện nghi, mang đậm hơi thở thời đại hiện hữu tại lõi trung tâm sẽ vừa góp phần nâng tầm phong cách sống của cư dân thành thị, vừa gia tăng sức hút của Thủ đô với du khách quốc tế - giống như những gì mà các "tượng đài" SoHo, GUM và Ginza đang tạo ra cho New York, Moscow và Tokyo.

Vinhomes The Gallery được xem là biểu tượng đầu tư độc bản - không chỉ để sở hữu mà còn còn để khẳng định tầm vóc và khí chất của chủ nhân

Sự xuất hiện của Vinhomes The Gallery không chỉ đánh dấu sự trở lại đầy khí chất của Giảng Võ trên bản đồ thương mại Thủ đô, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho BĐS nội đô: độc bản, xa xỉ và không thể thay thế. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm gần như đã cạn kiệt, mỗi kiệt tác tại Vinhomes The Gallery không chỉ là BĐS mà còn mà một di sản truyền đời dành riêng cho giới tinh hoa có tầm nhìn.

Cuộc đua để trở thành một phần của biểu tượng thương mại mới tại trái tim Ba Đình, vì thế, đã chính thức bắt đầu. Nhưng, Vinhomes The Gallery không dành cho số đông, mà chỉ gọi tên những nhà đầu tư bản lĩnh, biết nắm lấy cơ hội "nghìn năm có một" để sở hữu một phần di sản độc bản giữa trung tâm Thủ đô nghìn năm văn hiến.