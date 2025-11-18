Lộ diện khu đô thị dự kiến có giá đất cao nhất Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có dự thảo tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026. Tại bảng lần này, giá đất được chia thành 17 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cụ thể Khu vực 1 (các phường trong vành đai 1) có giá cao nhất gồm Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam và Hai Bà Trưng.

Trong đó, giá đất ở có mức cao nhất trên 702 triệu đồng/m2 áp dụng cho thửa giáp mặt đường (vị trí 1) tại loạt tuyến đường như Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ).

Bên cạnh đó, Hà Nội có 5 khu đô thị có giá đất 100 triệu đồng/m2 như bảng giá hiện hành, gồm Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại Giao, Thành phố giao lưu, Nam Trung Yên và Mỹ Đình - Mễ Trì.

Tuy nhiên, giá đất ở vị trí 1 (các thửa giáp mặt đường từ 13,5 m đến 60 m) của khu đô thị Đoàn Ngoại Giao dự kiến tăng gần 6%, lên bằng với Tây Hồ Tây - khoảng 114,2 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá tại khu Tây Hồ Tây nhích nhẹ khoảng 1%.

Hiện tại, Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá cao nhất trên bảng giá đất với 113,1 triệu đồng/m2, kế đến là Nam Trung Yên 109,3 triệu đồng/m2. Các vị trí tiếp theo là Đoàn Ngoại giao, Thành phố Giao lưu và Mỹ Đình - Mễ Trì lần lượt 107,8 triệu, 104,2 triệu và gần 100,7 triệu đồng/m2.

Ở dự thảo bảng giá mới, giá đất vị trí 1 tại khu đô thị Nam Trung Yên được đề xuất tăng lên 110,4 triệu đồng/m2. Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Mỹ Đình - Mễ Trì có thể tăng thêm 2%, lên hơn 106,3 triệu và 102,7 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, một số khu đô thị khác cũng được đề xuất điều chỉnh giá tiệm cận mức 100 triệu đồng/m2 như Nam Thăng Long (99 triệu đồng/m2), Yên Hòa (99 triệu đồng/m2), Cổ Nhuế (95,5 triệu đồng/m2), Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh (95,5 triệu đồng/m2).

Bảng giá đất điều chỉnh được dùng làm căn cứ để tính tiền bồi thường, xác định giá đất cho người tái định cư với người được bồi thường về đất ở; tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bảng giá cũng được dùng điều chỉnh các khoản phí và lệ phí liên quan đến sử dụng, chuyển nhượng đất hoặc khi làm các thủ tục hành chính về đất đai...

Với người dân, trong các giao dịch đất đai nếu thỏa thuận giá đất thấp hơn bảng giá được công bố, cơ quan quản lý đất đai có thể yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của giao dịch. Dù giao dịch hợp pháp, người dân vẫn phải nộp thuế và phí dựa trên mức giá tối thiểu của bảng giá đất.



