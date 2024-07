Lộ diện những đối tác đầu tư có tổng vốn FDI rót vào Việt Nam vượt mốc 1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, tính đến 20/6/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của doanh nghiệp FDI đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, 1.538 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư (tăng 18,9% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 9,54 tỷ USD (tăng 46,9% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, số dự dán đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư trong 6 tháng đầu năm là 592 lượt dự án (giảm 6,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 3,95 tỷ USD (tăng 35% so với cùng kỳ). Ngoài ra, có 1.420 giao dịch GVMCP của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 10,9% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt gần 1,7 tỷ USD (giảm 57,7% so với cùng kỳ).

Xét theo đối tác đầu tư, báo cáo cho biết, đã có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 06 tháng đầu năm 2024. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 5,58 tỷ USD, chiếm gần 36,7% tổng vốn đầu tư, tăng 86% so với cùng kỳ 20231. Nhật Bản đứng thứ hai với hơn 1,731 tỷ USD, chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư, giảm 21,6% so với cùng kỳ. Với tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 1,730 tỷ USD, Hồng Kông (Trung Quốc) là đối tác lớn thứ 3 đã đầu tư vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2024. Tiếp theo là Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), với tổng vốn FDI đăng ký trong 6 tháng đầu năm lần lượt là 1,4 tỷ USD, 1,2 tỷ USD và 1,05 tỷ USD.

Cơ cấu đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2024 theo đối tác. Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 29,1%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 24,8%) và GVMCP (chiếm 26,4%).

Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, các đối tác đầu tư lớn nhất trong 6 tháng đầu năm đều là các đối tác truyền thống của Việt Nam và đến từ Châu Á. Riêng 5 quốc gia, vùng lãnh thổ dẫn đầu (Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc) đã chiếm tới 73,7% số dự án đầu tư mới và 68,8% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

Tính lũy kế đến ngày 20/6/2024, cả nước có 40.544 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 484,77 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 308 tỷ USD, bằng 63,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Đến nay, hiện có 146 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký hơn gần 87,5 tỷ USD (chiếm 18% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với gần 80,2 tỷ USD (chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc).