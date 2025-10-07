Lộ diện 'quán quân' về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 2.926 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 12,39 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 8,6% về số vốn đăng ký. Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 7,27 tỷ USD, chiếm 58,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,57 tỷ USD, chiếm 20,7%; các ngành còn lại đạt 2,55 tỷ USD, chiếm 20,6%.

Trong số 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong chín tháng năm 2025, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,43 tỷ USD, chiếm 27,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Trung Quốc 2,88 tỷ USD, chiếm 23,3%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 1,06 tỷ USD, chiếm 8,5%; Thụy Điển 1,0 tỷ USD, chiếm 8,1%; Nhật Bản 918,4 triệu USD, chiếm 7,4%; Đài Loan (Trung Quốc) 778,9 triệu USD, chiếm 6,3%; Hàn Quốc 565,2 triệu USD, chiếm 4,6%.

Về vốn đăng ký điều chỉnh, có 1.092 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 11,32 tỷ USD, tăng 48,0% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 15,0 tỷ USD, chiếm 63,3% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5,18 tỷ USD, chiếm 21,8%; các ngành còn lại đạt 3,52 tỷ USD, chiếm 14,9%.

Xét theo địa phương, báo cáo cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh là địa phương có có tổng vốn FDI đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh cao nhất cả nước. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh đã thu hút được 272 dự án, với tổng vốn FDI đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh hơn 4,5 tỷ USD.

Top 5 địa phương có vốn FDI đăng ký mới và đăng ký điều chỉnh cao nhất cả nước 9 tháng 2025. Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.527 lượt với tổng giá trị góp vốn 4,84 tỷ USD, tăng 35,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 995 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 1,77 tỷ USD và 1.532 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 3,07 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,79 tỷ USD, chiếm 37,0% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 1,06 tỷ USD, chiếm 21,9%; ngành còn lại 1,99 tỷ USD, chiếm 41,1%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2025 ước đạt 18,80 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của chín tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 15,56 tỷ USD, chiếm 82,8% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,37 tỷ USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 598,7 triệu USD, chiếm 3,2%.