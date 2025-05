Lộ diện tỉnh dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người, sắp tới sẽ sáp nhập

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2024, được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Một góc TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Ảnh: NLĐO

Theo Cục Thống kê, năm 2024, thu nhập bình quân của người dân tiếp tục được cải thiện và tăng cả ở khu vực thành thị và nông thôn. Mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định nhưng kinh tế xã hội Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực, theo đó đời sống nhân dân được cải thiện hơn so với năm trước. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2024 theo giá hiện hành đạt 5,4 triệu đồng, tăng 9,1% so với năm 2023, cao hơn tốc độ tăng thu nhập của năm 2023 so với năm 2022 (6,2%).

Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2024 ở khu vực thành thị đạt 6,9 triệu đồng (tăng 10,1% so với năm 2023), gấp hơn 1,5 lần khu vực nông thôn đạt 4,5 triệu đồng, tăng 8,0% so với năm 2023.

Trong năm 2024, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng cao nhất, ở mức gần 7,1 triệu đồng. Vùng có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc, chỉ gần 3,8 triệu đồng.

Theo Cục Thống kê, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân cao nhất cả nước, đạt hơn 8,9 triệu đồng/người/tháng. Tỉnh này nhiều năm liền đứng ở vị trí cao nhất cả nước về thu nhập bình quân đầu người. Ở vị trí thứ 2 là TP Hà Nội với 7,55 triệu đồng.

Ba địa phương còn lại trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có thu nhập cao gồm: Đồng Nai, TP HCM và TP Hải Phòng lần lượt là 7,15 triệu đồng, 7,1 triệu đồng và 7,03 triệu đồng.

Nhóm các địa phương có thu nhập cao còn có: Đà Nẵng, Cần Thơ, Nam Định, Ninh Bình và Quảng Ninh. Trong đó, Ninh Bình và Quảng Ninh là hai cái tên mới xuất hiện trong danh sách.

Ở chiều ngược lại, có tới 40 tỉnh, thành có mức thu nhập thấp hơn mức bình quân chung. Điện Biên là địa phương có thu nhập thấp nhất với 2,38 triệu đồng/người/tháng. Nhiều tỉnh khác như Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng và Bắc Kạn cũng ghi nhận mức thu nhập dưới 3 triệu đồng.

Năm 2024 là năm cuối cùng Cục Thống kê tiến hành khảo sát trên 63 tỉnh, thành phố trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Theo phương án sắp xếp, dự kiến cả nước còn 34 tỉnh, thành phố, trong đó, hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP HCM; lấy tên là TP HCM, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP HCM hiện nay.