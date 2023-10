Lộ giá linh kiện iPhone 15 series: tất cả đều tăng so với iPhone 14, bản Pro Max giá cao ngất ngưởng

‏Apple đã ra mắt iPhone 15 Pro Max với mức giá tăng 100 USD ở Mỹ, nhưng không phải không có lý do. Chiếc iPhone với giá khởi điểm 1.199 USD này là iPhone đầu tiên trong dòng sản phẩm của Apple có camera tele 5x tứ lăng kính, cùng với các nâng cấp khác. Tất nhiên, những thành phần này khiến công ty phải tốn khá nhiều chi phí, ước tính mới nhất tiết lộ rằng đây là chiếc điện thoại cao cấp đắt nhất của Apple cho đến nay, với chi phí sản xuất là 558 USD.‏

‏Một báo cáo gần đây do Nikkei công bố cho biết toàn bộ dòng iPhone 15 của Apple có giá cao hơn từ 8-16% so với chi phí sản xuất iPhone 14 năm ngoái. Không có gì đáng ngạc nhiên khi iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone có chi phí sản xuất đắt nhất, với đơn giá vật liệu lên tới 558 USD, khiến giá sản xuất của nó đắt hơn 12% so với iPhone 14 Pro Max, với tỷ lệ linh kiện trên chi phí là 47%.‏

Giá linh kiện iPhone 15 series so với thế hệ trước

‏Có sự khác biệt nhỏ nhất so với năm ngoái là iPhone 15 Pro, ước tính Apple tiêu tốn 523 USD để sản xuất, đắt hơn khoảng 8% so với iPhone 14 Pro. iPhone 15 Plus gần như đứng ở vị trí trung bình, với giá vật liệu ước tính là 442 USD, cao hơn 10% so với iPhone 14 Plus. ‏



‏Tuy nhiên, chiếc iPhone 15 cơ bản lại là sản phẩm có mức chênh lệch chi phí lớn nhất so. Nikkei ước tính rằng mẫu iPhone này tiêu tốn của Apple 423 USD để sản xuất, cao hơn 16% so với iPhone 14.‏



‏Các thông tin bổ sung từ báo cáo đề cập rằng ống kính tele 5x tứ lăng kính trên iPhone 15 Pro Max khiến Apple chi hơn 380% so với ống kính zoom quang 3x của iPhone 14 Pro Max. Cũng không có gì ngạc nhiên khi A17 Pro, SoC 3nm đầu tiên của Apple và tấm nền LTPO OLED sẽ là những thành phần đắt nhất trong toàn bộ linh kiện.‏



‏Cụ thể các linh kiện quan trọng trong iPhone 15 Pro Max có giá như sau:‏



‏Màn hình - 115 USD‏



‏Khung titan - 50 USD‏

‏Chip A17 Pro - 130 USD‏

‏Camera tele - 30 USD‏

Giá các linh kiện quan trọng trong iPhone 15 Pro Max

‏Tuy nhiên, có vẻ như Apple không bị tổn hại về mặt lợi nhuận. Ngay cả khi hóa đơn nguyên liệu cho iPhone 15 Pro Max ngày càng tăng, Apple vẫn kiếm được 53% lợi nhuận sau khi trừ phí linh kiện trên mỗi chiếc bán ra, tất nhiên là chưa tính đến chi phí R&D, tiếp thị, vận chuyển, đóng gói, v.v.‏