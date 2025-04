Lỗ hàng trăm tỷ, công ty con của Sabeco vẫn muốn vay tín chấp rất lớn

Tuần này, có 16 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức , trong đó 13 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 công ty phát hành thêm, 1 doanh nghiệp trả cổ tức hỗn hợp.

Vốn chủ sở hữu âm hơn 77 tỷ

Công ty CP Nước giải khát Chương Dương (mã chứng khoán: SCD) vừa bổ sung tờ trình về việc phê duyệt khoản vay mới từ Chương Dương, muốn vay công ty mẹ là Tổng Công ty CP Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn ( Sabeco - mã chứng khoán: SAB) cho giai đoạn 2025 - 2026, trong tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2025.

Nước giải khát Chương Dương dự kiến tiếp tục thua lỗ 80 tỷ đồng trong năm nay.

Chương Dương cho biết đang gặp khó khăn khi liên tiếp thua lỗ từ năm 2021 đến nay do chi phí di dời nhà máy về huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) tăng cao, thay đổi nhân sự cấp cao, dự án Mỹ Phước chưa lấp đầy công suất... Trong đó, yếu tố tác động lớn nhất là chi phí thuê đất tăng mạnh sau khi các quy định mới về đất đai được áp dụng từ tháng 8/2024.

Dựa trên kế hoạch tăng trưởng doanh thu 42%, doanh nghiệp này ước tính dòng tiền thiếu hụt khoảng 45 tỷ đồng trong năm 2025 và 15 tỷ đồng trong năm 2026. Trong kịch bản thận trọng hơn, nếu mảng nước giải khát chỉ đạt mức tăng 29% và tỷ lệ lấp đầy kho cho thuê tại Mỹ Phước 3 duy trì ở mức thấp 51%, dòng tiền thiếu hụt có thể lên tới 65 tỷ đồng trong năm 2025 và 45 tỷ đồng trong năm 2026.

Sự thiếu hụt về dòng tiền sẽ rơi vào tháng 5 và tháng 10/2025 - thời điểm công ty phải thanh toán chi phí thuê đất theo thông lệ hàng năm. Do đó, SCD muốn vay Sabeco 65 tỷ đồng trong năm 2025 và 45 tỷ đồng trong năm 2026, giải ngân tối đa 2 lần/năm vào thời điểm phát sinh thiếu hụt vốn lưu động. Khoản vay này là vay tín chấp , lãi suất theo thỏa thuận giữa hai bên.

Năm 2024, SCD ghi nhận doanh thu 183 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước nhưng vẫn lỗ gần 66 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2024, lỗ lũy kế của công ty đã hơn 266 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu âm hơn 77 tỷ đồng. Do đó, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã quyết định hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu SCD do Chương Dương lỗ 3 năm liên tiếp và vốn chủ sở hữu xuống mức âm. Cổ phiếu SCD đã bị chuyển sang sàn Upcom.

Sabeco đang nắm 62,06% vốn điều lệ của Chương Dương.

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu sản lượng bán tăng 38%; doanh thu tăng 42%, lên 260 tỷ đồng. Tuy nhiên, Chương Dương vẫn tính toán sẽ lỗ tiếp 80 tỷ đồng năm nay.

Hiện tại, Chương Dương hoạt động với vai trò là công ty con phụ trách hoạt động sản xuất nước giải khát của Sabeco (đang nắm 62,06% vốn điều lệ của Chương Dương).

Chủ tịch SSI có thêm 1 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty CP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đã được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên 2024.

Theo đó, SSI sẽ phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng phát hành là thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của công ty và công ty con. Thời gian thực hiện là từ quý II - IV/2025. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 2 - 3 năm.

SSI cũng công bố danh sách 307 cá nhân cùng lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ trong đợt này. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Duy Hưng được mua nhiều nhất với 1 triệu cổ phiếu. Ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc SSI được mua 650.000 cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) vào diện cảnh báo, kể từ ngày 23/4. Nguyên nhân là do SMC chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI Nguyễn Duy Hưng được mua nhiều nhất với 1 triệu cổ phiếu ESOP.

Trước đó vào ngày 2/4, HoSE đã có văn bản nhắc nhở SMC về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. HoSE cho biết, ngày 31/3 đã nhận được văn bản của SMC về việc gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đến ngày 29/4.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, HoSE nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông

Ngày 25/4 tới, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần nhận về 1.000 đồng. Tổng giá trị chi trả dự kiến lên đến hơn 830 tỷ đồng.

Ngoài ra, SHS sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5%, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5%.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB) thông báo 22/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 7%. Tổng số tiền VIB phải chi ra là 2.085 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là vào ngày 23/5.