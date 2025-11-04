Lo khó giải phóng mặt bằng vì giá đất nông nghiệp dự kiến cao nhất 290.000 đồng/m2

Theo dự thảo bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026, Sở NN&MT Hà Nội đề xuất giá đất được chia thành 17 khu vực sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thay vì tính theo các quận, huyện như trước đây.

Đối với giá đất nông nghiệp, Sở NN&MT đề xuất tại các phường ở khu trung tâm và lân cận Vành đai 3 (khu vực từ 1 đến 6) giữ nguyên hiện hành là 290.000 đồng/m2.

Các xã còn lại có mức từ 192.000 đồng đến 270.000 đồng/m2, riêng đất rừng từ 43.000 đồng đến 86.000 đồng/m2.

Nhiều ý kiến cho rằng, giá đất nông nghiệp như đề xuất là chưa hợp lý, ảnh hưởng đến người bị thu hồi đất.

Ông Nguyễn Văn Tình (trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội) cho rằng, giá đất nông nghiệp như đề xuất là rất thấp. Bởi với nông dân, đất đai là tư liệu sản xuất , nếu bị thu hồi không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại mà còn cả thế hệ tương lai. Như gia đình ông, trước đây có 5 sào đất nông nghiệp, nhưng vài năm trước đã bị thu hồi mất hơn 2 sào. Hiện tại, gia đình sản xuất rau trên diện tích còn lại, với thu nhập khoảng 70 triệu đồng/sào/năm, tạm đủ lo sinh hoạt cho gia đình.

Dự kiến, giá đất nông nghiệp tại Hà Nội cao nhất là 290.000 đồng/m2

Tuy nhiên, dự kiến trong năm tới địa phương sẽ thu hồi hết diện tích đất còn lại của gia đình ông để thực hiện dự án. Khi đó, gia đình chưa biết sẽ mưu sinh ra sao.

Ở thửa đất bên cạnh ông Nguyễn Văn Thanh cũng đang chăm sóc cho lứa rau cải. Ông cho biết, sau mưa lũ gia đình nhanh chóng làm đất, gieo hạt, đến nay lứa rau sắp được thu hoạch.

Người dân trồng rau tại xã Thiên Lộc, Hà Nội

Dù vậy, ông Thanh tỏ ra lo lắng bởi chỉ ít nữa hơn 2 sào đất còn lại của gia đình sẽ bị thu hồi. Ông bảo, gia đình đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để triển khai các dự án dân sinh, nhưng mong muốn giá đất nông nghiệp khi thu hồi sẽ cao hơn hiện tại. "Đất ở tại khu vực tôi đang sinh sống giá từ 50- 200 triệu đồng/m2 tùy theo từng vị trí. Trong khi, nếu đất nông nghiệp bị thu hồi chỉ 290.000 đồng/m2 thì sẽ khiến nông dân chạnh lòng", ông bày tỏ.

Giá đất nông nghiệp sẽ khó giải phóng mặt bằng?

Nhiều ý kiến cho rằng, giá đất nông nghiệp thấp sẽ gây khó cho công tác giải phóng mặt bằng.

Người dân trồng rau màu cho thu nhập cao hơn trồng lúa

Ông Tạ Vĩnh Khôi, Giám đốc Ban QLDA phường Hà Đông cho rằng, mức giá 290.000 đồng/m2 đất nông nghiệp tại các phường trung tâm là thấp, sẽ khó khăn cho công tác GPMB các dự án. Thành phố có thể điều chỉnh, xem xét tăng giá đất nông nghiệp, nhất là tại các phường trung tâm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Thuật, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT xã Đại Thanh (Hà Nội) cho rằng, thành phố nên tách riêng giá đất nông nghiệp trồng lúa với đất trồng cây có hiệu quả kinh tế cao. Nếu không, sẽ khó cho công tác GPMB khi triển khai thu hồi đất thực hiện dự án.

Giá đất nông nghiệp cao sẽ thuận lợi cho giải phóng mặt bằng các dự án

Như xã Đại Thanh, hiện có gần 2.000 ha đất nông nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn người dân đang sản xuất rau màu, hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa rất nhiều. Đây cũng là "cần câu" mưu sinh của phần lớn người dân địa phương.

Dù vậy, hiện đang có thông tin một dự án đô thị sẽ được triển khai tại địa phương, dự kiến lấy gần hết đất nông nghiệp của xã. Nếu mức giá đất nông nghiệp tăng thêm, người dân sẽ có thêm khoản để chuyển đổi nghề hoặc đầu tư sản xuất, kinh doanh, ông Thuật chia sẻ.

Tuy nhiên, Công ty CP Thẩm định giá và thương mại VIC- đơn vị thẩm định giá đất để xây dựng bảng giá đất tại Hà Nội năm 2026 cho biết, Hà Nội đang thực hiện các dự án hạ tầng, giao thông cần thu hồi lượng lớn quỹ đất nông nghiệp. Nếu việc điều chỉnh giá đất loại này quá cao có thể gây khó khăn cho ngân sách và khiến bất động sản tăng giá, ảnh hưởng đến việc quản lý thị trường bất động sản.