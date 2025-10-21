Lỗ tự doanh, FPTS báo lãi trước thuế 167 tỷ đồng trong quý III/2025

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã: FTS) ghi nhận doanh thu hoạt động 284 tỷ đồng, giảm 26,7% so với cùng kỳ.



Trong kỳ, lãi bán các tài sản tài chính tăng đột biến lên 45 tỷ đồng do "chốt lời" cổ phiếu MSH. Dù vậy, con số này vẫn không đủ bù đắp chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ. Do đó, hoạt động tự doanh ghi nhận âm 6 tỷ đồng.

Trong khi đó, đóng góp chính vào doanh thu là lãi từ các khoản cho vay và phải thu gần 194 tỷ đồng, tăng 27%. Hoạt động môi giới mang về 81 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động kỳ này cũng tăng 75% lên mức 177 tỷ đồng. Kết quả, FPTS báo lợi nhuận trước thuế quý III/2025 gần 89 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đã thực hiện hơn 167 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, FPTS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 836 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 346 tỷ đồng, giảm 28,5% so với cùng kỳ; trong đó lợi nhuận trước thuế đã thực hiện 388 tỷ đồng, tăng 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Năm 2025, FPTS đặt mục tiêu mang về 500 tỷ đồng lãi trước thuế đã thực hiện. Như vậy, công ty đã thực hiện 78% kế hoạch đề ra sau 9 tháng.

Tổng tài sản của FPTS tại ngày 30/9/2025 ghi nhận 13.686 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản cho vay với 8.896 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá gốc 3.595 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chiếm tỷ trọng 2.230 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ; tiền gửi có kỳ hạn tăng gần gấp đôi lên 1.359 tỷ đồng.

Trong danh mục đầu tư cổ phiếu, MSH của May Sông Hồng chiếm tỷ trọng lớn nhất và cũng lãi đậm nhất khi đang có giá trị trường 455 tỷ đồng, gấp 38 lần giá gốc. Được biết trong tháng 7/2025, FPTS đã bán lần lượt hơn 672.000 cổ phiếu và 520.000 cổ phiếu MSH.

Về nguồn vốn, FPTS vay nợ gần 8.087 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm, chủ yếu là vay ngân hàng.

Vừa qua, FPTS công bố nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2025 với tổng doanh thu hoạt động và hoạt động tài chính 345 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng.



