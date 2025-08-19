Lộ video Tóc Tiên được cả dàn bảo vệ tháp tùng, tay làm 1 hành động gây tranh cãi

Trong showbiz, nghệ sĩ có thể toả sáng rực rỡ trên sân khấu với thần thái cuốn hút, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc ngoài đời bị ghi lại bằng camera thường, họ cũng dễ dàng trở thành tâm điểm tranh cãi. Trường hợp của Tóc Tiên mới đây là ví dụ điển hình.

Mới đây, một đoạn clip tầm 20 giây ghi lại cảnh nữ ca sĩ xuất hiện tại một sự kiện ngoài trời đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, Tóc Tiên mặc bộ trang phục cá tính khoe trọn vòng eo phẳng lì, cô đi cùng ê-kíp và lực lượng bảo vệ. Đáng nói, khi có ống kính hướng về phía mình, Tóc Tiên không có bất kì hành động giao lưu nào di chuyển nhanh hơn, thậm chí còn lấy tay để che mặt.

Clip 22 giây khiến Tóc Tiên bị dính tranh cãi thái độ, khó gần

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, một số bình luận trái chiều xuất hiện trên mạng xã hội khi cho rằng Tóc Tiên đã thiếu thân thiện, khác xa với hình ảnh vui vẻ, gần gũi mà cô thường thể hiện trên sân khấu hoặc nhận xét về trang phục của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê trách, cũng có không ít khán giả đứng ra bênh vực. Họ cho rằng việc một nghệ sĩ bộc lộ cảm xúc thật ngoài đời thường là điều hết sức tự nhiên, khó tránh khỏi. Nhất là trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt với mưa gió và sóng biển tạt thẳng vào mặt, việc Tóc Tiên có phản ứng khó chịu hay che chắn để giữ hình ảnh trên sân khấu là điều dễ hiểu. Theo nhóm khán giả này, chỉ một vài giây ngắn ngủi bị quay lén chưa đủ để phủ nhận sự chuyên nghiệp cũng như hình ảnh tích cực mà Tóc Tiên đã xây dựng trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Khoảnh khắc Tóc Tiên lấy tay che mặt khi thấy ống kính hướng về mình khiến netizen bàn luận trái chiều

Trước áp lực từ dư luận, Tóc Tiên nhanh chóng có phản hồi trên trang cá nhân. Cô thẳng thắn bày tỏ sự bất ngờ khi nhận về nhiều bình luận tiêu cực, đặc biệt từ phái nữ: "Trời ơi, sao cái post này toàn bình luận tiêu cực và đặc biệt đa số tiêu cực đến từ chị em phụ nữ không vậy ạ? Chị em mình ơi, cuộc sống ai cũng có góc khuất và đầy thử thách, đặc biệt với phái nữ còn rất nhiều áp lực và trách nhiệm. Nên chị em mình cố gắng không để tiêu cực làm hằn thêm những nếp nhăn trên mặt nha, tiêu cực bị già thêm á.

Tiên cũng giống chị em mình thôi, chưa bao giờ hoàn hảo và cũng kg có ý định hoàn hảo, sống vậy mệt lắm ạ. Tiên dám hứa là luôn chỉn chu và tôn trọng khán giả, những thứ còn lại không hợp nhãn thì mấy chị em mình bỏ qua nha. Chứ trời mưa gió biển táp vô mặt, tui sợ rớt mi giả mà không cho che là sao".

Nhiều người bênh vực rằng Tóc Tiên vốn thích diện gợi cảm, nên cô có thể mặc phong cách cô yêu thích miễn không quá phản cảm

Ở một góc khác, Tóc Tiên cũng vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ chứ không chảnh choẹ như nhiều lời nhận xét

Đây không phải lần đầu một nghệ sĩ vướng tranh cãi chỉ vì những khoảnh khắc đơn lẻ bị ghi lại. Trước đó, nhiều gương mặt nổi tiếng cũng từng bị soi xét biểu cảm, thái độ hay ngoại hình khi vô tình lọt vào ống kính thường của khán giả. Với trường hợp của Tóc Tiên, chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ trở thành đề tài bàn tán, thậm chí khiến sự việc bị đẩy đi theo hướng tiêu cực ngoài mong muốn. Chính vì vậy, cộng đồng mạng cần tỉnh táo và chọn lọc thông tin, tránh để những "lát cắt" không toàn diện dẫn đến hiểu lầm không đáng có.

Trong những năm gần đây, Tóc Tiên vẫn giữ vững sức hút của một trong những nữ ca sĩ hàng đầu Vpop. Sau loạt bản hit đình đám như Ngày tận thế, Có ai thương em như anh, cô tiếp tục khẳng định vị thế qua nhiều dự án âm nhạc mang màu sắc cá nhân rõ nét, được đầu tư chỉn chu cả phần nghe lẫn phần nhìn. Bên cạnh ca hát, Tóc Tiên còn ghi dấu ấn ở mảng giải trí khi ngồi ghế nóng các chương trình truyền hình và góp mặt trong nhiều sự kiện lớn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Mạng xã hội với mình đơn thuần là công cụ giao tiếp mang tính chất công việc và phương thức đền đáp yêu thương từ khán giả. Nên lỡ như 1 lúc nào đó không thấy mình, chỉ là mình đang sử dụng định luật bảo toàn năng lượng mà thôi".