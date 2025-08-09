Tóc Tiên xinh hết nước chấm tổng duyệt Concert Quốc Gia, bật mí 1 thông tin chưa từng có

Ngày 8/8, buổi tổng duyệt đầu tiên cho Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim đã diễn ra, đón chào sự có có mặt của Tóc Tiên, nhóm nhảy Noo Phước Thịnh và Oplus. Là một trong số những đêm nhạc nhận được sự quan tâm nồng nhiệt nhất từ khán giả, Tổ Quốc Trong Tim dự kiến sẽ phủ kín khán đài bởi 50 nghìn người hâm mộ vào ngày 10/8.

Tóc Tiên - "vedette" ở buổi tập luyện lần này - khiến những người có mặt bên trong SVĐ Mỹ Đình đứng ngồi không yên. Dù trời đã chuyển tối, ánh đèn sân khấu còn hạn chế nhưng Tóc Tiên vẫn gây ấn tượng với visual “hack tuổi”, trẻ trung rạng ngời dù đã chạm ngưỡng U40. Nữ ca sĩ lựa chọn trang phục thoải mái với áo croptop 2 dây cùng quần jeans - thoải mái trong việc di chuyển đội hình và tập dượt sân khấu.

Giọng ca Nước Mắt Lau Bằng Tình Yêu Mới cho rằng Tổ Quốc Trong Tim là một sự kiện trọng đại mà bất kỳ anh chị em nghệ sĩ nào cũng sẵn lòng tham gia. Khi đất nước đang cùng hưởng dịp đại lễ sắp tới, được mời tới trình diễn tại Concert Quốc Gia là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn đối với nữ ca sĩ. Tóc Tiên sẽ mang đến những ca khúc được phối lại mới lạ, chưa từng được cô biểu diễn trước đây.

Tại đây, nữ ca sĩ đứng trên mô hình trên cao, hát live 100% với giọng hát nội lực, cao vút. Người đẹp sinh năm 1989 còn thể hiện vũ đạo bắt mắt, chứng minh bản thân vừa là performer, vừa là vocalist nổi bật của thế hệ. Fan dự đoán Tóc Tiên trình diễn loạt tiết mục âm hưởng dân gian nhằm hưởng ứng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Set diễn của Tóc Tiên đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ cộng đồng mạng. Một điều khiến ai nấy cũng thích thú là Tóc Tiên thể hiện sự nhiệt tình, thân thiện khi giao lưu với fan, không tạo cảm giác xa cách như người nổi tiếng - người hâm mộ.

Ngoài ra, buổi tập dượt còn có sự có mặt của Oplus và nhóm nhảy phụ hoạ cho Noo Phước Thịnh.