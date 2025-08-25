Loại cá được xếp vào nhóm gây ung thư cấp độ 1: Là món yêu thích của nhiều người

Theo dược sĩ Hussain Abdeh, giám đốc của hiệu thuốc trực tuyến Medicine Direct (Anh), có một loại cá có thể làm tăng nguy cơ ung thư nếu chúng ta tiêu thụ một cách thường xuyên. Loại cá đang được nói đến chính là cá ướp muối. Vị chuyên gia này cho biết thêm, cá ướp muối được xếp vào nhóm thực phẩm gây ung thư cấp độ 1.

Vì sao cá ướp muối làm tăng nguy cơ mắc ung thư?

Tiêu thụ nhiều cá ướp muối làm tăng nguy cơ mắc ung thư (Ảnh minh họa).

"Ướp muối cá tươi là phương pháp bảo quản truyền thống ở nhiều khu vực trên thế giới, nhưng phương pháp này cũng có thể tạo ra một số chất có khả năng gây ung thư cho con người", dược sĩ Abdeh cho biết.

The New Paper thông tin, tiêu thụ nhiều cá ướp muối có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng. Các nghiên cứu đã chỉ ra, cá ướp muối có chứa hàm lượng nitrit cao. Khi vào dạ dày, nitrit có thể biến đổi thành nitrosamine - một chất có khả năng gây đột biến ADN cao, làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng.

Một số nghiên cứu còn cho thấy, người dân tại các khu vực có tỷ lệ ung thư vòm họng cao tại Trung Quốc có nồng độ nitrosamine trong nước tiểu cao hơn rất nhiều so với những khu vực khác.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mối quan hệ giữa lượng tiêu thụ cá ướp muối và nguy cơ ung thư vòm họng là tỷ lệ thuận. Theo đó, ăn càng nhiều cá ướp muối, nguy cơ mắc loại ung thư này sẽ càng cao. Một nghiên cứu ở Hong Kong (Trung Quốc) đã chỉ ra rằng, những người Tanka (một bộ tộc ngư dân sống trên thuyền ở Hong Kong - Trung Quốc) tiêu thụ nhiều cá ướp muối hơn và có tỷ lệ ung thư vòm họng cao hơn so với những người sống trên đất liền. Nhưng sau khi giảm lượng tiêu thụ cá ướp muối, tỷ lệ mắc ung thư vòm họng trong cộng đồng này cũng giảm.

Đặc biệt, nghiên cứu trên còn phát hiện, những người tiêu thụ cá ướp muối khi còn trẻ, đặc biệt là dưới 10 tuổi, có nguy cơ mắc ung thư vòm họng cao hơn rất nhiều.

Ngoài ra, những người có tiền sử nhiễm virus Epstein-Barr (EBV) hoặc có gia đình có tiền sử ung thư vòm họng cũng có nguy cơ cao hơn khi tiêu thụ cá ướp muối. Virus EBV có thể tái hoạt động trong cơ thể và kết hợp với các hợp chất trong cá ướp muối để kích thích sự phát triển của tế bào ung thư.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công nhận cá ướp muối là một chất gây ung thư nhóm 1 từ năm 1992. Bên cạnh ung thư vòm họng, cá ướp muối còn có thể làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư khác như ung thư dạ dày và ung thư thực quản.

Lời khuyên cho những người yêu thích cá ướp muối

Cá ướp muối là cá tươi được ướp nhiều muối, sau đó phơi hoặc sấy khô để bảo quản lâu hơn (Ảnh minh họa).

Không thể phủ nhận rằng cá ướp muối là một món ăn đưa cơm nhưng việc tiêu thụ quá nhiều loại thực phẩm này có thể tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Vì vậy, nếu bạn là người yêu thích món cá ướp muối, hãy cân nhắc giảm bớt lượng tiêu thụ, đặc biệt là đối với trẻ em và những người có nguy cơ cao như có tiền sử gia đình mắc ung thư vòm họng. Việc thay thế cá ướp muối bằng các món ăn tươi ngon khác sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ ung thư, bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình.

Nếu ăn cá mướp muối, chỉ nên ăn tối đa 2 - 3 lần mỗi tháng. Khi chế biến, nhớ ngâm rửa kỹ để giảm bớt lượng muối và nitrit tồn dư.