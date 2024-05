Loại cây 'đổi đời' cho người Việt được nhiều ông lớn săn đón với giá đắt đỏ: Indonesia tăng nhập khẩu hơn 200%, Việt Nam thuộc top 3 thế giới về sản lượng

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt gần 73,6 nghìn tấn, trị giá 117,57 triệu USD, giảm 36,6% về lượng và giảm 34,8% về trị giá so với tháng 3/2024; So với tháng 4/2023 giảm 15,5% về lượng và giảm 2,8% về trị giá.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 487,81 nghìn tấn, trị giá 724,75 triệu USD, tăng 4% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 4/2024, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.597 USD/tấn, tăng 2,8% so với tháng 3/2024 và tăng 15,1% so với tháng 4/2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.486 USD/tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 4/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 57,24% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 42,13 nghìn tấn, trị giá 63,6 triệu USD, giảm 31,3% về lượng và giảm 29,9% về trị giá so với tháng 3/2024; So với tháng 4/2023 giảm 33,7% về lượng và giảm 26,6% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.510 USD/tấn, tăng 2,1% so với tháng 3/2024 và tăng 10,8% so với tháng 4/2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 329,9 nghìn tấn cao su, trị giá 471,29 triệu USD, giảm 7,4% về lượng và giảm 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, mặc dù xuất khẩu cao su giảm trong tháng 4/2024, nhưng xuất khẩu sang một số thị trường như: Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Hoa Kỳ, Nga, Ý… đã tăng trưởng mạnh cả về lượng và trị giá so với tháng 4/2023.

Trong đó, Indonesia đang là thị trường tích cực nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 4, Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia 1.512 tấn cao su, tương đương 2,68 triệu USD, tăng 230% về lượng và tăng 219,4% về kim ngạch so với tháng 4/2023.

Tính chung 4 tháng, Việt Nam thu về 10,92 triệu USD nhờ xuất khẩu 6,12 tấn cao su sang thị trường này, tăng 64,3% về lượng và tăng 65,9% về kim ngạch. Indonesia đứng thứ 5 trong số các thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 0,79% về lượng và 1,25% về giá trị.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại, trong quý I/2024, giá cao su tăng do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu của thị trường thế giới tăng, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Sản lượng cao su từ hai quốc gia sản xuất chính là Thái Lan và Indonesia (chiếm khoảng 51% tổng lượng cao su toàn cầu) giảm do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino, cũng như sự dịch chuyển sản xuất của nông dân.

Hoạt động sản xuất lốp xe bùng nổ tại Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu cao su trong năm 2023 tăng mạnh. Hơn nữa, tình trạng thiếu hụt cao su trên phạm vi toàn cầu trầm trọng hơn do tăng trưởng về sản xuất và tiêu thụ không đồng đều.

Sang tháng 4/2024, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á biến động mạnh, giá tăng trong 10 ngày đầu tháng, sau đó giảm trở lại, trong bối cảnh triển vọng nhu cầu thấp và sản lượng lốp xe tại Trung Quốc giảm trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, nguồn cung ô tô dư thừa cũng gây áp lực lên thị trường.

Cục Xuất nhập khẩu cũng nhận định trong các tháng tới, xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh do lo ngại nhu cầu chững lại tại Trung Quốc, trong khi cao su của Việt Nam phần lớn được xuất khẩu sang thị trường này.

Mới đây, Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên dự báo nhu cầu cao su tự nhiên của Trung Quốc trong năm 2024 ở mức 7,35 triệu tấn, giảm so với dự báo trước đó là 7,5 triệu tấn.