Loại 'cây làm giàu' bao phủ cả một xã ở Phú Thọ: Quả được săn lùng từ sớm, ‘cháy hàng’ liên tục

Những ngày này, không khí thu hoạch nhãn đang rộn ràng khắp xã Nật Sơn (tỉnh Phú Thọ). Dọc các con đường vào xã, đâu đâu cũng bắt gặp những vườn nhãn bạt ngàn, quả chín trĩu cành, giúp người dân nơi đây có được cuộc sống khá giả, báo Tiền Phong đưa tin.

Bà Bùi Thị Chiến (xóm Khoang, xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ) kể hơn 20 năm trước, trong một chuyến tham quan mô hình trồng nhãn ở Hưng Yên, vợ chồng bà quyết định mang giống nhãn về trồng trên mảnh đất quê hương. Ban đầu chỉ dám trồng vài cây sau nhà, nhưng thấy cây hợp đất. Quả nhãn to, cùi dày, ngọt đậm nên gia đình mạnh dạn phá bỏ toàn bộ diện tích mía để mở rộng trồng nhãn.

“Ngày ấy chỉ bán loanh quanh ở chợ trong vùng. Về sau, tiếng lành đồn xa, người ta tìm đến tận vườn mua. Thấy chúng tôi làm ăn được, bà con trong xóm cũng học tập làm theo. Giờ thì cả xóm Khoang đã trở thành làng nhãn trù phú”, bà Chiến nhớ lại.

Người dân thu hoạch nhãn ở xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Tiền Phong)

Đến nay, gia đình bà sở hữu hơn 2ha nhãn với hơn 200 gốc, nhiều cây đã trên 25 năm tuổi, quả sai trĩu. Vụ nhãn năm nay, nhãn vừa được mùa vừa được giá, thương lái tìm mua từ sớm, sản phẩm luôn “cháy hàng”. Không chỉ mang lại thu nhập cao, vườn nhãn còn tạo việc làm thời vụ cho hàng chục lao động địa phương.

Cũng nhờ cây nhãn, gia đình ông Bùi Văn Dũng (xóm Lốc, xã Nật Sơn) có cuộc sống ổn định suốt 25 năm qua. Với hơn 7.000m² nhãn, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về trên 200 triệu đồng.

“Cây nhãn đã giúp gia đình tôi thoát nghèo, nuôi con cái học hành tử tế, xây dựng nhà cửa khang trang. Năm nay được mùa, chỉ mong giá cả ổn định để bà con yên tâm sản xuất”, ông Dũng chia sẻ với báo Tiền Phong.

Không chỉ riêng ông Dũng, bà Chiến, hàng trăm hộ dân ở Nật Sơn đã thoát nghèo nhờ cây nhãn. Theo thống kê, toàn xã hiện có khoảng 240ha nhãn, với năng suất trung bình 30 tấn/ha. Giá bán tại vườn dao động từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, tương ứng mỗi ha có thể đem lại thu nhập hơn 300 triệu đồng.

Quả nhãn ngon ngọt, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. (Ảnh minh họa: Internet)

Từ một cây trồng thử nghiệm, nay nhãn Nật Sơn đã có thương hiệu riêng “Nhãn Sơn Thủy”, đạt chứng nhận VietGAP (2019), OCOP 3 sao (2020) và được cấp mã số vùng trồng. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước mà còn từng xuất khẩu sang cả thị trường châu Âu.

Ông Bạch Công Ban - Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn - cho hay cây nhãn đã trở thành “cây làm giàu” của người dân Nật Sơn. Từ chỗ nghèo khó, bà con nay đã xây được nhà kiên cố, cho con em học hành đến nơi đến chốn. Nông thôn đổi thay rõ rệt, đời sống tinh thần được nâng cao.

"Xã xác định nhãn là cây trồng chủ lực, giúp người dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Chúng tôi đang tích cực quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, để thương hiệu nhãn Sơn Thủy tiếp tục vươn xa”, ông Bạch Công Ban cho biết.

Lợi ích sức khỏe của quả nhãn

Không chỉ là mặt hàng mang lại giá trị kinh tế cao, quả nhãn còn là vị thuốc quý. Trong Đông y, quả nhãn còn được gọi là long nhãn hoặc ích trí quả, có vị ngọt, tính ấm, không độc, quy vào hai kinh tâm và tỳ. Công dụng chính là bổ tâm tỳ, dưỡng huyết, an thần, giúp chữa các chứng như mất ngủ, hay quên, mệt mỏi, hồi hộp, thiếu máu do huyết hư, cụ thể:

- Bổ ích Tâm Tỳ, dưỡng huyết: Giúp tăng cường sức khỏe tim và lá lách, bồi bổ khí huyết, cải thiện tình trạng thiếu máu và mệt mỏi.

- An thần, định trí: Giúp an thần, giảm các triệu chứng lo âu, hồi hộp, cải thiện trí nhớ và chữa chứng mất ngủ.

- Tăng cường trí nhớ: Nhãn được mệnh danh là "ích trí quả" vì có tác dụng tốt đối với hệ thần kinh, giúp tăng cường chức năng não bộ và cải thiện khả năng ghi nhớ.

- Hỗ trợ chức năng sinh sản: Giúp cải thiện sức khỏe cho các cơ quan sinh sản, đặc biệt là ở phụ nữ.

- Chống lão hóa: Giàu vitamin A, C và các khoáng chất, giúp chống oxy hóa, làm đẹp da và có thể kéo dài tuổi thọ.

Nhãn dùng để pha trà. (Ảnh minh họa: Internet)

Cách dùng:

- Dùng trực tiếp: Ăn cùi nhãn tươi hoặc khô để bồi bổ sức khỏe.

- Kết hợp trong bài thuốc: Long nhãn có thể kết hợp với các vị thuốc khác như hồng táo, liên nhục, đương quy, nhân sâm để tạo thành các bài thuốc trị bệnh hiệu quả hơn.

Lưu ý:

- Mặc dù quả nhãn có nhiều lợi ích nhưng người bị cảm mạo phong hàn, rối loạn tiêu hóa không nên ăn.

- Việc sử dụng long nhãn trong điều trị bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ Đông y để tránh các tác dụng phụ không mong muốn.