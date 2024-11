Loại lá mọc đầy vườn không ai hái lại là kho canxi, dưỡng gan bổ tim

Bổ sung canxi tự nhiên

Để có một hệ xương chắc khỏe và phòng ngừa loãng xương, chúng ta thường nghĩ ngay đến sữa. Tuy nhiên, lá ớt lại là một lựa chọn bất ngờ không kém. Với hàm lượng canxi lên đến 233mg/100g, lá ớt vượt xa sữa tươi (chỉ chứa khoảng 118mg/100g), biến chúng trở thành một nguồn bổ sung canxi tự nhiên vô cùng quý giá. Không chỉ vậy, lá ớt còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác có lợi cho sức khỏe.

Cải thiện tiêu hóa

Một trong những lợi ích bất ngờ của lá ớt chính là khả năng hỗ trợ tiêu hóa một cách hiệu quả. Với khả năng kích thích vị giác và tăng tiết dịch vị, lá ớt giúp thức ăn được phân hủy nhanh chóng, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn. Đồng thời, tính kháng khuẩn tự nhiên của lá ớt còn giúp ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa như viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa, mang đến cảm giác thoải mái cho hệ tiêu hóa.

Lá ớt có những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Ảnh: Getty Images

Giảm đau

Với khả năng giảm đau tự nhiên, lá ớt đã trở thành "vị cứu tinh" cho nhiều người mắc các chứng bệnh về xương khớp. Từ những cơn đau nhức cơ bắp, đau khớp, đau đầu cho đến những cơn đau bụng kinh hành hạ, lá ớt đều thể hiện hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, lá ớt còn giúp giảm viêm, sưng tấy, góp phần đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Chuẩn bị vài lá ớt tươi, chọn những lá có kích thước lớn, tươi non. Cho lá ớt vào chảo sạch, đổ một lượng dầu ô liu vừa đủ ngập mặt lá. Đun nóng chảo ở lửa nhỏ cho đến khi dầu nóng già, lá ớt chuyển sang màu sậm hơn. Dùng đũa gắp lá ớt ra khỏi chảo, để nguội đến khi ấm vừa phải. Sau đó, nhẹ nhàng đắp lá ớt ấm lên vùng da bị sưng đau, sẽ giúp cải thiện tình hình.

Tốt cho sức khỏe gan

Lá ớt chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, flavonoid, và carotenoid. Các chất này giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, từ đó giúp gan khỏe mạnh hơn. Lá ớt có đặc tính kháng viêm, giúp giảm viêm nhiễm trong gan. Viêm gan mãn tính có thể dẫn đến xơ gan và ung thư gan, vì vậy việc giảm viêm nhiễm là rất quan trọng.

Một số nghiên cứu cho thấy lá ớt có thể hỗ trợ quá trình thải độc của gan, giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Lá ớt có thể giúp cải thiện chức năng gan, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc chuyển hóa chất béo và các chất dinh dưỡng khác.

Lá ớt tốt cho sức khỏe gan nếu sử dụng đúng cách. Ảnh: Istock

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng các hợp chất sinh học trong lá ớt có tác dụng làm giảm cholesterol xấu, tăng cường cholesterol tốt và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trong động mạch.

Bằng cách giãn nở mạch máu và làm chậm nhịp tim, lá ớt giúp ổn định huyết áp và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Do đó, việc bổ sung lá ớt vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách đơn giản và hiệu quả để bảo vệ trái tim

Mặc dù lá ớt có nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng bạn cũng cần lưu ý một số điều sau:

- Sử dụng với lượng vừa phải: Ăn quá nhiều lá ớt có thể gây kích ứng dạ dày, đặc biệt là ở những người có tiền sử bệnh dạ dày.

- Rửa sạch lá ớt trước khi sử dụng: Để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn.

- Tránh tiếp xúc với mắt: Nước ép lá ớt có thể gây kích ứng mắt.

- Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú: Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

- Ngừng sử dụng nếu có bất kỳ phản ứng dị ứng nào