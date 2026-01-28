Loại nước "nuôi tế bào ung thư", 2 ly mỗi đêm nguy cơ ung thư tăng 95%, nhiều người Việt uống mỗi ngày

Theo một nghiên cứu quy mô lớn mới được công bố tại Mỹ dựa trên dữ liệu theo dõi sức khỏe kéo dài khoảng 20 năm của hàng chục nghìn người Mỹ từ 18 tuổi trở lên. Các nhà khoa học so sánh thói quen uống rượu trong suốt cuộc đời trưởng thành với số ca mắc ung thư đại trực tràng được ghi nhận sau đó.

Kết quả cho thấy nguy cơ cao nhất rơi vào nhóm uống rượu thường xuyên với lượng lớn, đặc biệt là ung thư trực tràng.

Theo phân loại của nhóm nghiên cứu, dựa trên hướng dẫn tại Mỹ, uống rượu được chia thành mức nhẹ, trung bình và nặng. Phụ nữ uống tối đa 7 ly mỗi tuần và nam giới tối đa 14 ly mỗi tuần được xem là trong giới hạn. Vượt quá ngưỡng này được xếp vào nhóm uống nhiều.

Phân tích cho thấy, những người uống từ 14 ly rượu trở lên mỗi tuần, tức trung bình chỉ khoảng 2 ly mỗi tối, có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn 25% so với người uống rất ít. Đáng chú ý hơn, nguy cơ ung thư trực tràng ở nhóm này tăng tới 95%.

Ngược lại, những người chỉ uống tối đa 1 ly mỗi tuần không ghi nhận nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng lên. Đặc biệt, nhóm đã từng uống rượu nhưng sau đó bỏ hẳn cũng không cho thấy nguy cơ cao hơn, cho thấy việc giảm hoặc ngừng uống rượu có thể giúp bảo vệ sức khỏe đường ruột.

Tiến sĩ Erikka Loftfield, nhà dịch tễ học thuộc Viện Ung thư Quốc gia Mỹ và là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết đây là một trong những công trình đầu tiên xem xét mối liên hệ giữa việc uống rượu xuyên suốt cuộc đời và nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Theo bà, không chỉ thói quen uống rượu ở tuổi già, mà tổng lượng rượu tích lũy trong nhiều năm mới là yếu tố nguy cơ quan trọng đối với ung thư.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Cancer, phân tích dữ liệu của 88.092 người trưởng thành tham gia Chương trình Sàng lọc Ung thư Tuyến tiền liệt, Phổi, Đại trực tràng và Buồng trứng (PLCO) tại Mỹ. Khi bắt đầu theo dõi, tất cả đều chưa mắc ung thư. Sau khoảng 20 năm, có 1.679 ca ung thư đại trực tràng được phát hiện.

Ung thư đại trực tràng là thuật ngữ chỉ các ung thư xuất hiện ở ruột già, bao gồm đại tràng và trực tràng. Ung thư trực tràng thường hình thành ở phần cuối của ruột già, với các dấu hiệu cảnh báo như đi ngoài ra máu hoặc thay đổi thói quen đại tiện kéo dài.

Các nhà khoa học cho rằng rượu không trực tiếp gây ung thư, nhưng làm tăng nguy cơ tổn thương ADN trong tế bào. Khi rượu được chuyển hóa, cơ thể tạo ra acetaldehyde, một chất đã được xác định là gây ung thư, có thể gây đột biến ADN và stress oxy hóa tại đại tràng và trực tràng.

Ngoài ra, rượu còn làm giảm hấp thu folate, một vi chất liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại tràng, đồng thời phá vỡ hệ vi sinh đường ruột, dẫn tới tổn thương tế bào.

Tuy vậy, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng một số bằng chứng cho thấy uống rượu ở mức rất vừa phải có thể giúp giảm viêm và hạn chế tổn thương ADN, lý giải vì sao những người uống trong giới hạn khuyến cáo không có nguy cơ tăng cao rõ rệt.

Các tác giả kết luận rằng cần thêm những nghiên cứu dài hạn, tập trung vào tổng lượng rượu tiêu thụ trong suốt cuộc đời, để củng cố bằng chứng về lợi ích của việc giảm hoặc ngừng uống rượu trong phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

Nguồn và ảnh: Daily Mail