Loại quả chua ngọt hay bị nhầm với "anh em họ của mình", giúp chống ung thư, tốt cho tim và não bộ

Theo trang Healthline, quýt là loại quả có múi, thuộc họ cam quýt được trồng nhiều thứ 2 trên thế giới sau cam. Nó có màu cam - mặc dù một số giống có màu xanh hoặc đỏ, do đó, nhiều người có thể sẽ bị nhầm lẫn quýt với chính "anh em họ hàng của nó" là cam.

Cả thịt và vỏ của quýt đều rất bổ dưỡng. Giống như tất cả các loại trái cây họ cam quýt, quýt có rất nhiều vitamin C. Chúng cũng có một lượng vitamin A vừa phải, với 100 gam quýt cung cấp cho bạn khoảng 14% lượng vitamin A được khuyến nghị hàng ngày. Vỏ quýt có chứa một loại siêu flavonoid, hoặc chất chống oxy hóa, được gọi là tangeretin. Loại siêu flavonoid này đã cho thấy nhiều lợi ích hứa hẹn trong các nghiên cứu như một cách hiệu quả để giảm cholesterol.

Một số lợi ích sức khỏe quýt khác bao gồm:

1. Làm đẹp da

Việc có được lượng vitamin C lành mạnh trong cơ thể gắn liền với việc có được làn da khỏe mạnh. Vitamin C đã được chứng minh là đóng một vai trò quan trọng trong cách cơ thể bạn tạo ra collagen. Collagen là thứ làm cho làn da của chúng ta trông trẻ trung hơn. Vitamin C cũng đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa và điều trị tổn thương da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Và như đã nói ở trên, quýt cung cấp cho bạn một lượng vitamin C dồi dào.

2. Tốt cho sức khỏe mắt

Một lợi ích khác của hàm lượng vitamin C cao trong quýt là hỗ trợ sức khỏe của mắt bằng cách trì hoãn sự khởi phát của bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Có bằng chứng cho thấy vitamin C và các chất chống oxy hóa dinh dưỡng khác có thể giúp mắt bạn khỏe mạnh lâu hơn.

3. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Chất chống oxy hóa trong quýt, chẳng hạn như vitamin C, tangeretin và nobiletin, có thể tăng cường sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu trên người và động vật cho thấy vitamin C có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm huyết áp và kết tập tiểu cầu, cải thiện chức năng mạch máu và giảm mức chất béo trung tính trong máu và cholesterol LDL (có hại).

Tương tự, các nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy tangeretin và nobiletin có thể giúp giảm mức cholesterol toàn phần và chất béo trung tính, giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch - tình trạng thu hẹp động mạch do tích tụ mảng bám.

4. Chống ung thư

Các chất chống oxy hóa trong quýt có thể mang lại đặc tính chống ung thư. Vitamin C có thể ngăn ngừa sự phát triển và lan rộng của khối u, thúc đẩy quá trình lành vết thương sau phẫu thuật và nâng cao hiệu quả của hóa trị đồng thời làm giảm độc tính của nó. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người mắc bệnh ung thư có xu hướng bị thiếu vitamin C và việc bổ sung vitamin C có thể cải thiện kết quả điều trị cho những người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Flavonoid trong trái cây họ cam quýt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư dạ dày, vú, ruột kết và phổi.

5. Bảo vệ não bộ

Chất chống oxy hóa trong quýt, chẳng hạn như vitamin C và nobiletin, có thể bảo vệ chống lại các rối loạn não mãn tính như tâm thần phân liệt, bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson.

Ví dụ, nghiên cứu đã liên kết số lượng gốc tự do gia tăng với sự phát triển của bệnh tâm thần phân liệt. Khả năng chống oxy hóa của vitamin C có thể bảo vệ chống lại tổn thương do gốc tự do gây ra trong não. Ngoài ra, các nghiên cứu trên động vật cho thấy nobiletin từ vỏ quýt có thể giúp giảm tác động tiêu cực lên não ở bệnh Alzheimer, chẳng hạn như mất trí nhớ.

Nobiletin có thể bảo vệ các tế bào não khỏi sự tích tụ và độc tính của beta-amyloid, có liên quan đến sự khởi phát của bệnh.

6. Nâng cao miễn dịch

Cũng chính nhờ vitamin C trong quýt mà nó làm nâng cao hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại sự tấn công của virus và vi khuẩn gây bệnh bằng cách tác động lên tế bào T, một tế bào bạch cầu bảo vệ cơ thể bạn.

Nghiên cứu cho thấy vitamin ảnh hưởng đến sự phát triển và chức năng của tế bào T, đồng thời ngăn chặn các nguyên nhân gây chết tế bào này. Do đó, nó giúp duy trì mức độ khỏe mạnh của tế bào này để chống lại nhiễm khuẩn.

Nguồn và ảnh: Healthline, WebMD