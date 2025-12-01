Loại quả được mệnh danh là “trái cây của các vị thần” nhờ khả năng “bảo lưu” tuổi xuân, chống cả ung thư, mùa đông đang vào vụ nên cực ngọt

Từ thời xa xưa, việc giữ gìn làn da mịn màng, mái tóc óng ả hay vóc dáng cân đối luôn là mối quan tâm hàng đầu của chị em. Họ tìm đến các bí quyết từ thiên nhiên, chế độ ăn uống, luyện tập hay những phương pháp truyền thống để kéo dài sự trẻ trung, với hy vọng rằng vẻ đẹp sẽ luôn trường tồn mãi.

Ngày nay, phụ nữ hiện đại có nhiều cách để "đánh lừa thời gian" hơn bao giờ hết. Từ chăm sóc da chuyên sâu, sử dụng mỹ phẩm chống lão hóa, đến luyện tập thể thao, yoga hay chế độ dinh dưỡng giàu chất chống oxy hóa, mọi nỗ lực đều hướng đến mục tiêu duy trì sức khỏe và vẻ ngoài tươi trẻ.

Đặc biệt nhất luôn là chế độ ăn uống, bởi như người xưa đã nói "cơ thể chính là tấm gương phản chiếu những gì bạn ăn". Bởi càng ăn uống khoa học đi kèm với các thực phẩm bổ dưỡng, cơ thể sẽ càng trẻ khỏe và xuân sắc dù đã có tuổi. Một trong số đó phải kể đến quả hồng, một loại quả quen thuộc với người Việt ta.

Lợi ích của quả hồng

Quả hồng là một loại trái cây đặc trưng của mùa thu đông. Nó nổi bật với màu cam rực rỡ và vị ngọt thanh dịu. Hồng không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon mà còn dễ ăn, có thể thưởng thức trực tiếp hoặc chế biến thành mứt, nước ép, salad…

Không chỉ ngon miệng, quả hồng còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong Đông y, hồng được coi là loại quả bổ khí, giúp cải thiện tiêu hóa, thanh nhiệt, lợi tiểu và tăng cường sức khỏe tim mạch. Trong Tây y, quả hồng giàu vitamin C, chất xơ và các chất chống oxy hóa.

Cụ thể hơn, nhờ giàu chất chống oxy hóa nên loại quả này được mệnh danh là "trái cây của các vị thần". Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa tế bào, từ đó làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và duy trì độ đàn hồi cho làn da.

Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa trong hồng còn giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do tác động của môi trường như ánh nắng, ô nhiễm hay stress oxy hóa, mang lại làn da tươi sáng và khỏe mạnh. Chưa kể lợi ích của quả hồng chưa dừng lại ở đó, mà còn được biết đến nhiều hơn như sau:

1. Giàu chất xơ cải thiện hệ tiêu hóa

Quả hồng là loại trái cây giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan và không hòa tan. Lượng chất xơ dồi dào trong hồng giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, hỗ trợ quá trình di chuyển của thức ăn qua ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Ngoài ra, chất xơ trong quả hồng còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Nó giúp ổn định đường huyết, giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2, đồng thời hỗ trợ giảm cholesterol xấu trong máu, bảo vệ tim mạch.

2. Giúp giảm cân hiệu quả

Quả hồng là loại trái cây dành cho ai muốn giảm cân nhờ hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ. Cụ thể, chất xơ trong hồng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và giảm lượng thức ăn nạp vào trong ngày. Đồng thời, vị ngọt tự nhiên của quả hồng giúp giảm lượng đường tiêu thụ trong ngày mà vẫn thỏa mãn khẩu vị.

Ngoài ra, quả hồng còn hỗ trợ giảm cân nhờ khả năng thúc đẩy tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng. Chất xơ hòa tan trong hồng giúp ổn định lượng đường huyết, tránh tăng vọt insulin – yếu tố khiến cơ thể tích trữ mỡ thừa. Đồng thời, hồng vẫn cung cấp năng lượng nhẹ, giúp bạn giảm cân mà không cảm thấy đói quá mức.

Quả hồng là loại trái cây dành cho ai muốn giảm cân nhờ hàm lượng calo thấp.

3. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Quả hồng là nguồn thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tim mạch hiệu quả. Các chất như flavonoid, beta-carotene và vitamin C trong hồng giúp trung hòa gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương các mạch máu và giảm nguy cơ viêm mãn tính – nguyên nhân dẫn đến các bệnh tim mạch.

Đồng thời, hồng cũng chứa kali, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên tim và duy trì hoạt động tuần hoàn ổn định. Ngoài ra, quả hồng giàu chất xơ hòa tan, có tác dụng làm giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu. Từ đó hạn chế sự hình thành mảng bám trong động mạch.

4. Phòng ngừa ung thư

Nhờ các chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene, flavonoid… nên quả hồng giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do – nguyên nhân gây sự phát triển của tế bào ung thư. Những hợp chất này không chỉ trung hòa gốc tự do, mà còn hỗ trợ hệ thống miễn dịch, tăng khả năng tự sửa chữa và loại bỏ các tế bào bất thường trước khi chúng phát triển thành khối u.

Ngoài ra, chất xơ dồi dào trong quả hồng cũng góp phần phòng ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường tiêu hóa, giảm thời gian tiếp xúc của các chất có hại với niêm mạc ruột, đồng thời hỗ trợ duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh – một yếu tố quan trọng trong việc giảm nguy cơ ung thư.

Chất xơ dồi dào trong quả hồng cũng góp phần phòng ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa.

Lưu ý khi ăn quả hồng

Khi mua, hãy chọn các quả hồng chín mềm, vỏ căng mọng và có màu đỏ cam đều. Quả xanh hoặc quá mềm có thể vị chát, khó tiêu. Cần lưu ý rằng, quả hồng giàu đường tự nhiên và chất xơ. Ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc tăng lượng đường huyết đột ngột, đặc biệt với người bị tiểu đường.

Bên cạnh đó, không nên ăn hồng ngay sau khi uống nước đá hoặc kết hợp với chuối, khoai tây… vì có thể gây kết tủa trong dạ dày, dẫn đến khó tiêu hoặc đau bụng. Hồng nên rửa sạch, gọt vỏ nếu cần để loại bỏ bụi bẩn, thuốc bảo vệ thực vật và vi khuẩn trên vỏ.

Theo Indiatimes, Healthline



