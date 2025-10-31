Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loại quả được trả trăm ngàn 1kg nhưng chủ vườn nhất quyết không bán, người miền Tây nhìn là biết ngay

31-10-2025 - 21:52 PM | Thị trường

Một chàng trai khoe loại quả mọc trong vườn khiến dân mạng xôn xao, có người hỏi mua cả trăm ngàn 1 ký nhưng anh nhất quyết không bán.

Ở miền Tây Nam Bộ, chẳng thiếu những loại cây trái độc lạ mà chỉ cần nhìn qua, người dân địa phương đã biết ngay tên gọi, còn dân thành thị thì chịu thua. Giữa vô vàn trái ngon xứ sông nước ấy, có một loại quả vừa quen vừa lạ đang khiến cư dân mạng tò mò bàn tán vì hình dáng kỳ lạ đến nỗi nhìn hoài vẫn không đoán nổi là quả gì.

Loại quả được trả trăm ngàn 1kg nhưng chủ vườn nhất quyết không bán, người miền Tây nhìn là biết ngay- Ảnh 1.

(Nguồn: @huybeo1211)

Một thanh niên đã đăng clip ghi lại cảnh mình hái quả trong vườn nhà. Thấy có người ngỏ ý mua với giá lên đến cả trăm ngàn đồng 1 ký, anh vẫn kiên quyết không bán, chỉ cười nói "để ăn chơi thôi". Dưới phần bình luận, hàng loạt người thừa nhận "phát lú" vì lần đầu tiên thấy loại quả có hình thù lạ mắt như vậy.

Thế nhưng, với dân miền Tây thì chẳng hề xa lạ. Họ nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay - đó chính là me nước, hay còn được gọi bằng những cái tên khác như me keo, keo tây hay găng tây.

Loại quả được trả trăm ngàn 1kg nhưng chủ vườn nhất quyết không bán, người miền Tây nhìn là biết ngay- Ảnh 2.

(Nguồn: @huybeo1211)

Me nước có hình dáng khá giống trái me thường, chỉ khác ở màu vỏ và phần ruột. Trong khi me chua có vỏ nâu, ruột sậm, thì me nước lại khoác lên mình lớp vỏ xanh ngả đỏ, phần ruột trắng muốt và hạt đen bóng. Mỗi quả dài tầm 5-8cm, chia thành từng đốt, uốn cong ngoằn ngoèo như chiếc vòng tay xoắn tròn.

Khi còn non, trái cứng và có màu xanh dẹt. Đến lúc chín, lớp vỏ tự tách hai bên, để lộ phần thịt trắng mịn bên trong trông như bông gòn. Càng già, quả càng chuyển sang sắc hồng đỏ rực rỡ, nổi bật giữa những tán lá xanh.

Cây me nước có thể cao tới cả chục mét, mọc dại nhiều ven sông, bờ ruộng. Vì thân cây chi chít gai nên việc hái quả không hề dễ. Trẻ con vùng quê thường rủ nhau ném đá, dùng cây dài khều từng chùm xuống để chia nhau ăn. Ai từng thử qua đều nhớ vị ngọt thanh, bùi nhẹ, khác hẳn với me chua thông thường.

Loại quả được trả trăm ngàn 1kg nhưng chủ vườn nhất quyết không bán, người miền Tây nhìn là biết ngay- Ảnh 3.

Loại quả được trả trăm ngàn 1kg nhưng chủ vườn nhất quyết không bán, người miền Tây nhìn là biết ngay- Ảnh 4.

Ngày nay, muốn tìm được cây me nước giữa chốn đô thị không hề đơn giản. Có lẽ cũng vì vậy mà khi đoạn clip xuất hiện, nhiều người không khỏi thích thú và tò mò. Bên dưới, dân mạng thi nhau bình luận: "Lâu lắm rồi mới thấy trái này", "Hồi nhỏ mê lắm, giờ tìm hoài không ra", hay "Đúng là đặc sản tuổi thơ miền Tây đó nghen!".

Một loại quả dân dã, từng gắn bó với ký ức của nhiều người, nay bỗng thành "của hiếm" khiến ai gặp lại cũng muốn tìm về hương vị xưa.

Theo Châu Anh

Đời sống và Pháp luật

