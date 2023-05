Loại quả được ví như kim cương xanh có thể ‘cải lão hoàn đồng’: Sinh lợi bất bất chấp mọi loại nông sản, ở Việt Nam giá hơn nửa triệu đồng/kg

Tờ Dailymail dành lời khen có cánh cho quả việt quất. Cây bút của tờ tạp chí này ví việt quất như một loại “kim cương xanh” của các loại nông sản. Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên, loại quả có xuất xứ từ Bắc Mỹ này lại được nhiều người tin tưởng lựa chọn sử dụng.

Tại sao việt quất được ví “kim cương xanh”?

Dẫu đã bước sang độ tuổi 63 song tiến sĩ Mark Hyman - người sáng lập kiêm giám đốc y tế của Trung tâm Ultra Wellness vẫn có cơ hoạt động tốt như người 43 tuổi. Theo Insider, có thể nói rằng, ông trẻ hơn 20 tuổi so với tuổi thật nếu so sánh về mặt sinh học. Dù lớn tuổi song tiến sĩ Mark rất ít khi mắc bệnh.

Ông cho biết để có thể “cải lão hoàn đồng” như vậy là nhờ những thói quen lành mạnh mỗi ngày, đặc biệt là không bao giờ quên ăn quả việt quất mỗi sáng để nâng cao thể trạng.

Vị tiến sĩ này cho biết quả việt quất có chứa đầy đủ các dưỡng chất giúp xương chắc khoẻ như sắt, phốt pho, canxi, magie, mangan, kẽm và vitamin K, giúp xương chắc khỏe. Loại quả này chứa rất ít chất béo nhưng giàu chất dinh dưỡng, bao gồm cả vitamin C và chất xơ.

Khẩu phần ăn 250ml sở hữu hàm lượng dinh dưỡng ngang với khoảng 7-10 khẩu phần trái cây và rau hàng ngày theo khuyến nghị của Canadian Food Guide - chỉ với 40 calo và hầu như không có chất béo. Như vậy, quả việt quất là món ăn hoàn hảo cho việc giảm cân.

Đặc biệt loại quả này rất giàu chất chống oxy hoá, anthocyanins. Chúng giúp loại bỏ các gốc tự do được tạo ra thông qua các phản ứng sinh học trong cơ thể và các yếu tố như ánh nắng mặt trời, thuốc trừ sâu và các chất gây ô nhiễm.

Nếu không được can thiệp, các gốc tự do này có thể tạo ra những thay đổi tế bào gây ra ung thư và gia tăng tốc độ lão hoá. Đây chính là lý do giúp tiến sĩ Mark có sức khoẻ như mới 43 tuổi dẫu đã bước sang tuổi 63.

Bên cạnh đó, quả việt quất còn sở hữu nhiều lợi ích tuyệt vời khác được tiến sĩ đánh giá cao. Có thể kể đến, trong việt quất không chứa cholesterol, nhưng lại chứa các dưỡng chất tốt cho sức khỏe như chất xơ, kali, folate, vitamin C và vitamin B6. Đây là những chất hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe của tim. Chất xơ trong quả giúp hạ thấp lượng cholesterol trong máu và cải thiện sức khỏe hệ tim mạch.

Đặc biệt loại quả này có thể giúp bạn tăng cường và cải thiện trí nhớ. Điều này góp phần giảm thiểu nguy cơ mắc Parkinson - bệnh gây ra sự rối loạn thoái hóa thần kinh phát sinh do bị ngưng hoạt động nhiều phần của bộ não

Đất nước xuất khẩu việt quất hàng đầu thế giới

Theo Yahoo Finance, năm 2022, Peru là nhà xuất khẩu việt quất hàng đầu thế giới. Tuy nhiên không ai có thể tin rằng, một thập kỷ trước, người dân ở đây từng từ chối trồng loại cây này.

“10 năm trước, mọi người ở đây cho rằng vùng đất này không thể trồng được việt quất”, Alvaro Espinoza - kỹ sư nông nghiệp và là chủ sở hữu của Sunberries Field - cho biết.





Alvaro Espinoza là một trong những nhà sản xuất đầu tiên trồng việt quất ở Peru.

Khi đó, ông Espinoza đã tìm cách thu hút đầu tư từ các doanh nhân Peru nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Họ nói không thể trồng việt quất ở vùng ven biển có nhiệt độ cao của Peru. Vì loại quả này cần một số ngày lạnh nhất định trong năm.

Song đến nay, việt quất đã trở thành lĩnh vực nông nghiệp bùng nổ ở Peru. Từ chỗ hầu như không có đồn điền việt quất, quốc gia này trở thành nhà sản xuất lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.

Sau khi nghe cha mình nói việt quất là loại cây mang lại lợi nhuận cao ở Chile, Carlos Gereda - người sáng lập và giám đốc điều hành Inka's Berries đã tìm hiểu về loại cây này. Ông đã mất 2 năm thử nghiệm. Song số tiền 300 USD ông dùng để thành lập công ty đã hái quả.

Inka's Berries hiện có doanh thu 3 triệu USD hàng năm. Công ty bán cây việt quất cho những nhà sản xuất nhỏ như ông Espinoza, và cả nhà xuất khẩu nông sản lớn nhất trong nước, Camposol.

Jose Antonio Gomez - Giám đốc điều hành Camposol - cho biết ông chưa bao giờ thấy sản phẩm nào phát triển nhanh như vậy trong ngành.

“Năm ngoái, chúng tôi thu hoạch khoảng 50.000 tấn. Ở Peru, chúng tôi trước đây mở rộng trồng nho, cũng nhanh và dữ dội nhưng không bằng việt quất”, ông Gomez cho biết.

Giải thích về lý do đặt cược vào việc phát triển việt quất Peru sẽ sinh lời là dựa vào việc nhìn thấy lỗ hổng trên thị trường toàn cầu. Trong khi đó nhu cầu về quả việt quất đã tăng gấp 2 lần chỉ sau hơn một thập kỷ.

Hiện nay, theo khảo sát tại các chợ mạng Việt, việt quất đang được bán ở mức 600.000-700.000 đồng/kg tuỳ từng thời điểm. 

Tổng hợp